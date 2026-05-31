Nie tak miała wyglądać urodzinowa niedziela Igi Świątek na Roland Garros. Święto Raszynianki zostało popsute przez przegraną w czwartej rundzie. Nasza reprezentantka mierzyła się dzisiaj z niepokonaną w tym sezonie na kortach ziemnych Martę Kostiuk. Podopieczna Sandry Zaniewskiej posiadała bilans 15-0 przed startem meczu z Polką. Dziś zdołała go jeszcze poprawić. Początkowo niewiele wskazywało na to, co miało się wydarzyć w drugiej fazie spotkania. W pierwszym secie 25-latka prowadziła 5:4 i serwowała po zwycięstwo w premierowej odsłonie.

Od tamtej pory Świątek przegrała jednak trzy gemy z rzędu i finalnie partia wpadła na konto Ukrainki. Iga zresetowała się w przerwie między setami, optymistycznie weszła w drugą część. Przełamała rywalkę, potem miała piłkę na 2:0. Niestety znów odezwały się problemy z serwisem. Podanie było bolączką Raszynianki od połowy pierwszej partii, trzecia rakieta świata nie potrafiła go utrzymać. Z każdą minutą przeradzało się to w coraz większą bezradność po stronie Polki. A Kostiuk - przeciwnie. Złapała duży luz, wygrała sześć gemów z rzędu i zwyciężyła 7:5, 6:1.

W ten sposób Marta zapewniła sobie pierwszy ćwierćfinał Roland Garros w karierze. Po porażce Świątek stało się również jasne, że będziemy mieli nową finalistkę Szlema w singlu. Najpierw jednak czekaliśmy na wyłonienie przeciwniczki dla Kostiuk. Zaczęło pachnieć ukraińskim starciem w batalii o najlepszą "4", gdyż Elina Switolina była faworytką pojedynku z Belindą Bencic. Obie tenisistki imponowały formą po powrocie do touru po przerwie macierzyńskiej, ale to zawodniczka z Odessy przystępowała do paryskiej imprezy jako mistrzyni tegorocznego turnieju WTA 1000 w Rzymie. Potyczkę dwóch mam miała okazję sędziować Polka - Katarzyna Radwan-Cho.

Roland Garros: Elina Switolina kontra Belinda Bencic w czwartej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Switoliny. W pierwszych minutach panie pilnowały swoich podań. Więcej działo się w momencie, gdy returnowała Elina. Ukrainka dwukrotnie prowadziła 30-15, ale mimo to Bencic za każdym razem wychodziła z opresji. Te momenty wzmocniły Belindę. Zapoczątkowała serię, w sumie zgromadziła cztery "oczka" z rzędu. Przy stanie 5:2 serwowała po zwycięstwo w premierowej odsłonie. Reprezentantka naszych wschodnich sąsiadów nie zamierzała się jednak poddawać. Ruszyła w pogoń i doprowadziła do piłek na 5:5. Łącznie posiadała dwie szanse na całkowite zniwelowanie strat. Ostatecznie mistrzyni olimpijska z Tokio nie dopuściła do tego. Bencic zapewniła sobie wynik 6:4 w pierwszej partii.

Zacięta końcówka premierowego seta mogła oznaczać, że Switolina jest już gotowa, by od początku drugiej części pojedynku podwyższyć poziom swojej gry. Ukrainka obroniła break pointa w trzecim gemie, a po zmianie stron przeszła do ofensywy na returnie. Pojawiły się dwie okazje na 3:1 dla Eliny. Już po pierwszej mogła się cieszyć z przełamania, bowiem skrót Szwajcarki wylądował w siatce. W następnych minutach reprezentantka naszych wschodnich sąsiadów miała trzy break pointy z rzędu na 5:1. Nie wykorzystała ich, ale potem i tak wyszła na prowadzenie 5:2.

W ósmym gemie Bencic przetrwała trudną rywalizację na przewagi, przez co przerzuciła presję zamykania partii na podanie przeciwniczki. Switolina wygrała pierwszy punkt, a mimo to nie zdołała utrzymać podania. Po zmianie stron otworzyła się szansa przed Belindą na wyrównanie. Szwajcarka nie skorzystała z niej. Już przy pierwszym z dwóch setboli dla Ukrainki zobaczyliśmy bekhendowy błąd w wykonaniu mistrzyni olimpijskiej z Tokio. Rezultat 6:4 dla 7. rakiety świata oznaczał, że do wyłonienia ćwierćfinalistki będzie potrzebna trzecia partia.

Decydująca rozgrywka rozpoczęła się nieźle z perspektywy Bencic. Na "dzień dobry" posiadała dwa break pointy z rzędu. Ostatecznie Switolina wyszła ze stanu 15-40 i utrzymała serwis. Po zmianie stron przełamała rywalkę, a następnie potwierdziła to własnym podaniem. Rozpędzona Ukrainka korzystała ze swojego momentum. W trakcie czwartego rozdania wywalczyła drugie przełamanie i znalazła się w doskonałej pozycji do awansu. Finalnie Elina triumfowała w całym pojedynku 4:6, 6:4, 6:0. Tym samym w ćwierćfinale dojdzie do starcia z udziałem dwóch reprezentantek naszych wschodnich sąsiadów. Mistrzyni z Madrytu, czyli Marta Kostiuk, zagra przeciwko triumfatorce zmagań w Rzymie.

