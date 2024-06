Kosmos. Taka nagroda czekała na Igę Świątek po meczu. A to jeszcze nie koniec

Iga Świątek po błyskawicznym rozprawieniu się z reprezentantką Rosji Anastazją Potapową awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju w Paryżu - Roland Garros. We wtorek (04.06) nasza najlepsza tenisistka dopisała na swoje konto kolejne zwycięstwo. Wygrała z triumfatorką ubiegłorocznego Wimbledonu - Marketą Vondrousovą i zameldowała się w półfinale. Awans do kolejnej rundy wiązał się z pokaźną nagrodą finansową. A to nie koniec, bowiem 23-latka może rozbić bank.