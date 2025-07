Kosmiczny wynik Igi Świątek. Sama nie mogła uwierzyć. Pomyślała, że to błąd

Iga Świątek może już odliczać godziny do swojego premierowego meczu na turnieju WTA 1000 w Montrealu . W wyniku nieobecności liderki światowego zestawienia - Aryny Sabalenki Polka jest turniejową "dwójką", a do rywalizacji przystąpi od drugiej rundy, mierząc się na start z kwalifikantką Guo Hanyu, która wcześniej nieoczekiwanie ograła Julię Putincewą .

Jak przyznała sama zawodniczka, jedną z największych zmian, jaką zdołała dokonać w swojej grze, była kwestia serwisu . Trener Wim Fissette już na początku ich współpracy zmusił ją bowiem do szukania nowych kierunków podania, które dotąd uważała za "zbyt ryzykowne", co szybko przyniosło wymierny efekt i było jej groźną bronią na kortach Wimbledonu.

- W zasadzie wydaje mi się, że potrzebowałam kogoś, kto mnie do tego zmusi, by zyskać nieco pewności siebie i zdać sobie sprawę, że jestem w stanie serwować we wszystkich kierunkach z dobrą prędkością i precyzją. Już w Australii czułam, że to idzie w dobrą stronę. Miałam pewne turnieje, w trakcie których nie czułam tego tak dobrze, ale w każdym procesie przechodzisz przez wzloty i upadki, aż w końcu docierasz do punktu, w którym wszystko wychodzi naturalnie - przyznała Iga Świątek.