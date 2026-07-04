Kosmiczny tie-break w meczu Świątek - Eala. Dwie godziny walki o 4. rundę Wimbledonu

Iga Świątek miała trudne wejście w tegoroczny Wimbledon. Na "dzień dobry" musiała stoczyć trzysetową batalię z Taylor Townsend. W kolejnej rundzie nasza reprezentantka zaprezentowała się już znacznie lepiej. Poza lekkim kryzysem na starcie drugiej partii, później znów dominowała w rywalizacji z Karoliną Pliskovą. Ostatecznie Polka pokonała Czeszkę 6:1, 6:3. Na papierze, w następnej fazie Raszyniankę czekało jeszcze trudniejsze wyzwanie.

Rywalką w meczu o awans do najlepszej "16" okazała się Alexandra Eala. Reprezentantka Filipin bardzo dobrze spisywała się w trawiastych zmaganiach podprowadzających pod Wimbledon. W Berlinie pokonała m.in. Jelenę Rybakinę. To dawało sygnał, że obrończynię tytułu w Londynie czekał kolejny trudny test. Dotychczas obie mierzyły się ze sobą dwukrotnie. W poprzednim sezonie, podczas turnieju w Miami, triumfowała Alexandra. Kilka tygodni później Iga wzięła rewanż w Madrycie. Dziś spotkały się na jeszcze innej nawierzchni.

Wimbledon: Iga Świątek kontra Alexandra Eala w trzeciej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Eali. Już na "dzień dobry" obserwowaliśmy zaciętą walkę, trwającą ponad sześć minut. Świątek miała break pointa, ale reprezentantka Filipin obroniła się dobrą akcją. Po zmianie stron Polka wplątała się w drobne problemy, po podwójnym błędzie serwisowym i dziwnej pomyłce przy siatce. Ostatecznie Iga doprowadziła do remisu, wychodząc ze stanu 15-30. W trzecim gemie zobaczyliśmy pierwsze przełamanie. Chociaż Alexandra miała piłkę na 2:1, później punkty wpadały na konto Raszynianki. Na koniec obrończyni tytułu popisała się świetnym odegraniem wzdłuż linii.

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Niestety turniejowej "3" nie udało się potwierdzić przewagi. Początkowo Świątek wróciła ze stanu 15-40 przy swoim serwisie, doprowadziła do równowagi, ale następne dwa punkty trafiły na konto Eali. Nastał taki niebezpieczny moment z perspektywy Igi, bowiem rywalka coraz śmielej poczynała sobie na korcie. Chętnie przechodziła do ataku, starała się spychać Raszyniankę do defensywy, wywierając presję. W trakcie szóstego rozdania Alexandra polowała na prowadzenie 4:2. Szybko wyszła na 30-0 na returnie. Na szczęście Polka zdołała zareagować, wygrywając cztery wymiany z rzędu.

W ósmym gemie turniejowa "29" doczekała się już break pointa. Doszło do przełamania, po którym Eala serwowała po zwycięstwo w premierowej odsłonie. Przy stanie 40-30 pojawił się setbol dla zawodniczki z Filipin. W końcówce rozdania lepiej poradziła sobie jednak Polka. Po zmianie stron Iga doprowadziła do remisu, po walce na przewagi. Chwilę później był nawet break point dla Świątek. Ostatecznie Alexandra zagwarantowała sobie co najmniej tie-breaka. Tenisistka plasująca się na 32. miejscu w rankingu WTA próbowała wywrzeć presję także w dwunastym gemie. Prowadziła 30-15, jednak nasza reprezentantka doprowadziła do decydującej rozgrywki.

Tie-break okazał się doskonałym podsumowaniem premierowej odsłony. Znów obejrzeliśmy niezwykle zaciętą walkę. W pewnym momencie Eala prowadziła 5-2 i miała dwa serwisy. Kolejne cztery punkty trafiły jednak na konto Świątek. Potem panie utrzymywały swoje własne podania. Wydawało się, że przy stanie 8-7 postawi "kropkę nad i", jednak zawiódł jej forhend. Piłka zatrzymała się na taśmie i gra toczyła się dalej. Ostatecznie to Alexandra cieszyła się z triumfu w pierwszej partii. Na koniec Raszynianka znów wyrzuciła zagranie z forhendu. Po czwartym łącznie setbolu zawodniczka z Filipin zapisała rezultat 7:6(9).

Po 84 minutach walki w premierowej części spotkania, panie udały się na przerwę. Po powrocie na kort serwowała Świątek. I już na "dzień dobry" obrończyni tytułu zafundowała sobie kłopoty. Znów zawiódł forhend z dość prostej pozycji i zrobiło się 0-40. Iga została przełamana do zera. Po zmianie stron Raszynianka próbowała odpowiedzieć, ale wtedy, gdy Eala tego potrzebowała, pomógł jej serwis. Od stanu 30-30 zdobyła dwa punkty dzięki podaniu. Nasza reprezentantka wyglądała na zagubioną. Po chwili było już 3:0 dla Alexandry, z przewagą podwójnego przełamania.

Czwarte rozdanie przyniosło rollercoaster. Początkowo zrobiło się 40-0 dla serwującej Alexandry. Później mieliśmy jednak break point dla Raszynianki. Walka na przewagi zakończyła się ostatecznie podwyższeniem prowadzenia przez zawodniczkę z Filipin na 4:0. Mimo arcytrudnej sytuacji, Świątek podejmowała walkę. W szóstym gemie odrobiła jedno przełamanie. Niestety, po chwili znów przydarzyła się bardzo kosztowna pomyłka, po której straciła podanie i przy stanie 5:2 Eala serwowała po zwycięstwo.

Nasza reprezentantka posiadała jeszcze cztery break pointy na trzecie "oczko", ale rywalka domknęła sprawę w ósmym gemie. Turniejowa "29" zwyciężyła 7:6(9), 6:2 i awansowała do czwartej rundy, gdzie zmierzy się z Jasmine Paolini. Z kolei Iga Świątek nie obroni tytułu wywalczonego przed rokiem. W rankingu WTA, który ukaże się 13 lipca, spadnie na co najmniej 6. miejsce.

Dokładny zapis relacji z meczu Iga Świątek - Alexandra Eala jest dostępny TUTAJ.

Główne zmagania w Londynie potrwają do 12 lipca. Najważniejsze informacje dotyczące Wimbledonu można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interia Sport.

Iga Świątek KENTARO TOMINAGA AFP

Iga Świątek i Alexandra Eala Kentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP / Ray Tang / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Alexandra Eala AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP





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