Długo, bo aż 59 dni przyszło nam czekać na mecz Igi Świątek. Polka - ostatni raz widziana na korcie jeszcze podczas US Open - po długiej przerwie spowodowanej powodami osobistymi przyleciała ostatnio do Rijadu, by wziąć udział w wieńczącym sezon turnieju WTA Finals. W pierwszym meczu grupowym obecnej wiceliderce rankingu WTA przyszło się zmierzyć z reprezentantką Czech - Barborą Krejcikovą.