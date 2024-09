Kosmiczne zagranie Igi Świątek. Aż przeprosiła Rosjankę. A sędzia zareagowała

Iga Świątek w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego zapewniła sobie awans do czwartej rundy wielkoszlemowego US Open, pokonując 6:4, 6:2 rosyjską tenisistkę Anastazję Pawluczenkową. Po tym meczu głośno zrobiło się jednak nie tyle o samym wyniku, co o jednym z zagrań Polki. Po genialnym returnie w pierwszym secie liderka rankingu WTA aż przeprosiła swoją przeciwniczkę. A sędzia nie potrafiła nie zareagować i na jej twarzy pojawił się uśmiech.