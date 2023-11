Kosmiczna Świątek. Kolejny mecz... i aż trudno uwierzyć, co się zdarzyło

Co ciekawe był to już 22. "bajgiel" Świątek w tym sezonie, co sprawia, że w ostatnich 30 latach tylko raszynianka oraz legendarne Steffi Graf i Monica Seles odnotowywały tak wysokie liczby w kwestii setów wygranych do zera w następujących po sobie kampaniach. To jednak nie koniec niezwykłych wieści o 22-latce.