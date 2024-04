Kosmiczna Iga Świątek, rewelacyjne wieści. Przy niej wszystkie gwiazdy bledną

Życie polskiego kibica tenisa w czasach Igi Świątek jest niezwykle szczęśliwą przygodą - szczególnie, gdy rozpoczyna się sezon gry na kortach ziemnych. Polska tenisistka szczególnie upodobała sobie tenisową mączkę, znaną również jako cegła. To charakterystyczna dla obiektów europejskich pomarańczowa nawierzchnia, na której rozgrywany jest m.in. jej ulubiony Roland Garros.

Liczby Igi Świątek na mączce są kosmiczne. W XXI wieku nikt nie był nawet blisko

Na jej drodze prędzej czy później stanąć może jednak Iga Świątek , która w Stuttgarcie po prostu nie przegrywa. Profil "Opta Ace" wyliczył, że raszynianka na turniejach rozgrywanych na cegle w 56,3% przypadków dochodzi do wielkiego finału. W XXI wieku druga w tej klasyfikacji Justine Henin robiła to ze skutecznością wynoszącą "zaledwie" 38,5%.

Iga Świątek do tej pory rozegrała w Stuttgarcie 12 pojedynków - wszystkie z nich wygrała. W piątek 19 kwietnia nie wcześniej niż o godzinie 17:00 Polka zagra w ćwierćfinale z Emmą Raducanu. 21-letnia Brytyjka mimo młodego wieku ma już na koncie zwycięstwo na US Open (zrobiła to jako 19-latka), ale na mączce w pojedynku z Polką z pewnością nie będzie faworytką.