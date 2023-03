Kosmiczna akcja Igi Świątek! Niepojęte, że wygrała tę wymianę [WIDEO]

W swoim każdym kolejnym meczu Iga Świątek pokazuje coś zjawiskowego. Tym razem zaprezentowała prawdziwy popis umiejętności w obronie, a jej "ofiarą" padła 56. w rankingu WTA Claire Liu. Stało się to w trzecim gemie pierwszego seta - Polka prowadziła 2:0, 15:0 i serwowała.

Straciła przewagę pozycyjną w wymianie po dobrym bekhendzie w wykonaniu Amerykanki, ale potrafiła wrócić do gry. Została rozrzucona po korcie, jednak była w stanie dobiec najpierw do jednej linii bocznej i tuż potem do drugiej. Za trzecim razem włączyła tryb ataku i posłała świetny bekhend, na który przeciwniczka nie mogła już odpowiedzieć. Wideo z tej akcji można zobaczyć poniżej.