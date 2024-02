Korespondencyjny pojedynek Świątek i Radwańskiej. Dwie Polki na czele

Turniej Qatar Open to jedna z ulubionych imprez w kalendarzu WTA dla Igi Świątek. Po zwycięstwie nad Rosjanką Jekateriną Aleksandrową liderka rankingu WTA awansowała do ćwierćfinału. Do tej pory lepsze statystyki w historii tego turnieju miała tylko jedna zawodniczka. To Agnieszka Radwańska, która na katarskich kortach czuła się bardzo dobrze. Dwie zdecydowanie najlepsze zawodniczki w historii polskiego tenisa toczą tutaj kolejny korespondencyjny pojedynek. I na razie to "Isia" jest górą.