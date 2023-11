Od lat sporo mówiło się o talencie Karoliny Muchovej, ale dotychczas kontuzje hamowały rozwój jej kariery. W 2023 roku nastąpił ogromny przełom. Czeska tenisistka rozpoczynała sezon jako 149. rakieta świata . Od początku tego roku konsekwentnie zaczęła poprawiać swój ranking i wdrapywała się na coraz to wyższe lokaty. Prawdziwym przełomem okazał się turniej Roland Garros, gdzie 27-latka dotarła do wielkiego finału, pokonując po drodze w niesamowitych okolicznościach Arynę Sabalenkę .

Dzięki temu, że Czeszka oraz Iga Świątek miały zagrać ze sobą w meczu o tytuł, wiedzieliśmy już, że Polka utrzyma pozycję liderki rankingu WTA po zakończeniu paryskiego turnieju wielkoszlemowego . Nie oznaczało to jednak koniec wielkich emocji. Finał kobiecego Rolanda Garrosa okazał się prawdziwym rollercoasterem. Do połowy drugiego seta wydawało się, że Polka ma wszystko pod kontrolą, bowiem prowadziła 6:2, 3:0. Wtedy jednak nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji.

Muchova doprowadziła do trzeciego seta, w którym przez większość czasu była z przodu. Sama końcówka starcia należała ostatecznie do raszynianki, która sięgnęła po swój czwarty tytuł wielkoszlemowy. Mimo to Karolina mogła zaliczyć występ w Paryżu do bardzo udanych. Od tego momentu już na dobre wdarła się do światowej czołówki kobiecego tenisa.