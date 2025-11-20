Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kontuzja i rezygnacja. Wtedy Świątek nadała zaskakujący komunikat. Gołota byłby dumny

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Iga Świątek to sportsmenka co się zowie. Nasza tenisistka na co dzień błyszczy na światowych kortach, ale nie obce są jej i inne dyscypliny. Często podczas rozgrzewki - i nie tylko - można ją bowiem zobaczyć z piłką przy nodze, kiedyś wraz z siostrą Agatą uczęszczała na zajęcia pływackie, a nie obcy jest jej także... boks, czym w przeszłości sama się chwaliła. Z przymrużeniem oka można stwierdzić, że z wyprowadzanych przez niej ciosów dumny mógłby być sam Andrzej Gołota.

Po lewej stronie kobieta w jasnozielonej czapce, fioletowej koszulce i różowych butach sportowych siedzi na ławce z rękawicami bokserskimi na dłoniach, głowa pochylona do przodu, obok torba sportowa. Po prawej stronie mężczyzna w marynarce, zaciśnięta ...
Na zdjęciu Iga Świątek i Andrzej GołotaPIOTR FOTEK/REPORTER / x.com @iga_swiatekaReporter

Boks w przeszłości pomagał Idze Świątek między innymi... dochodzić do formy po kontuzji. Taka sytuacja miała miejsce choćby w 2019 roku, gdy raszynianka nabawiła się urazu stopy, przez który na krótki czas musiała wycofać się z rywalizacji w tourze WTA.

- Niestety, nie będę mogła zagrać w Pekinie i Tiencinie z powodu kontuzji stopy. Jestem trochę rozczarowana, ale nic nie dzieje bez powodu... Będę miała więcej czasu na odpoczynek po najbardziej ekscytującym, pełnym wzlotów i upadków sezonie - ogłosiła wówczas polska tenisistka.

Iga Świątek w... rękawicach bokserskich. Polka sama chwaliła się wyjątkowymi treningami

Problemy Igi Świątek wywołało przeciążenie, które mogło doprowadzić nawet do złamania zmęczeniowego. Prewencyjnie wschodząca jeszcze wówczas 18-latka przez jakiś czas chodziła o kulach. Nie porzuciła jednak treningów.

- To nie jest tak, że nie grałam w ogóle. Trenowaliśmy ze stołka, ale w pewnym momencie uznałam, że wolę zrobić przerwę. Między innymi także po to, żebym poczuła głód tenisa. Ale jak nie grałam, to się uczyłam. No dobra, oglądałam też serial i czytałam Dana Browna - tłumaczyła w rozmowie z portalem Tenisklub.pl.

Na jego łamach Iga Świątek opowiedziała także o swoich popisach w rękawicach bokserskich. Jak podkreśliła, nie był to wówczas jej pierwszy kontakt z tym sportem. Lecz pierwszy raz spróbowała swoich sił na poważnie.

Tak, na ogólnorozwojówce wprowadziliśmy taki element. Kiedyś już miałam jedne zajęcia z boksu, ale one polegały głównie na tłumaczeniu mi postawy i sprawdzaniu stabilności mojego ciała i praktycznie nie wykonywałam ruchów rękami. A teraz ćwiczę ciosy
przekazała Polka

Wizualnymi efektami swoich bokserskich treningów Iga Świątek pochwaliła się w mediach społecznościowych. - Próbuję nowych rzeczy i dobrze się bawię - pisała, publikując serię zdjęć.

A rok później znów pokazała się w rękawicach bokserskich podczas sesji przeprowadzonej nad Morzem Bałtyckim. Pytając przy okazji, czy ktoś chce się z nią bić.

Zobacz również:

Iga Świątek i Aryna Sabalenka na WTA Finals 2025
Iga Świątek

Już po sezonie, a Sabalenka znów triumfuje. Deklasacja. Iga Świątek była bez szans

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Polska ma nowy talent? Świątek chwali młodą reprezentantkę podczas BJK CupPolsat Sport
Kobieta w sportowym stroju skupiona na trzymanej w dłoni piłce tenisowej. W prawym górnym rogu okrągła ramka z twarzą kobiety o średnich, prostych włosach, wyrażającą zaskoczenie lub niedowierzanie.
Iga ŚwiątekFoto Olimpik/NurPhoto via Getty Images / https://x.com/pzt_tenisEast News
Młoda kobieta z długimi, ciemnymi włosami na fioletowym tle z niewyraźnymi logotypami. Twarz pokazana jest z bliska, wyraz subtelny i spokojny.
Iga ŚwiątekNur Photo/East NewsEast News
Mężczyzna w średnim wieku w eleganckiej marynarce w kratę i jasnoniebieskiej koszuli, stoi w półprofilu na tle rozmytych świateł.
Andrzej GołotaMarcin GolbaAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja