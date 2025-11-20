Boks w przeszłości pomagał Idze Świątek między innymi... dochodzić do formy po kontuzji. Taka sytuacja miała miejsce choćby w 2019 roku, gdy raszynianka nabawiła się urazu stopy, przez który na krótki czas musiała wycofać się z rywalizacji w tourze WTA.

- Niestety, nie będę mogła zagrać w Pekinie i Tiencinie z powodu kontuzji stopy. Jestem trochę rozczarowana, ale nic nie dzieje bez powodu... Będę miała więcej czasu na odpoczynek po najbardziej ekscytującym, pełnym wzlotów i upadków sezonie - ogłosiła wówczas polska tenisistka.

Iga Świątek w... rękawicach bokserskich. Polka sama chwaliła się wyjątkowymi treningami

Problemy Igi Świątek wywołało przeciążenie, które mogło doprowadzić nawet do złamania zmęczeniowego. Prewencyjnie wschodząca jeszcze wówczas 18-latka przez jakiś czas chodziła o kulach. Nie porzuciła jednak treningów.

- To nie jest tak, że nie grałam w ogóle. Trenowaliśmy ze stołka, ale w pewnym momencie uznałam, że wolę zrobić przerwę. Między innymi także po to, żebym poczuła głód tenisa. Ale jak nie grałam, to się uczyłam. No dobra, oglądałam też serial i czytałam Dana Browna - tłumaczyła w rozmowie z portalem Tenisklub.pl.

Na jego łamach Iga Świątek opowiedziała także o swoich popisach w rękawicach bokserskich. Jak podkreśliła, nie był to wówczas jej pierwszy kontakt z tym sportem. Lecz pierwszy raz spróbowała swoich sił na poważnie.

Tak, na ogólnorozwojówce wprowadziliśmy taki element. Kiedyś już miałam jedne zajęcia z boksu, ale one polegały głównie na tłumaczeniu mi postawy i sprawdzaniu stabilności mojego ciała i praktycznie nie wykonywałam ruchów rękami. A teraz ćwiczę ciosy

Wizualnymi efektami swoich bokserskich treningów Iga Świątek pochwaliła się w mediach społecznościowych. - Próbuję nowych rzeczy i dobrze się bawię - pisała, publikując serię zdjęć.

Rozwiń

A rok później znów pokazała się w rękawicach bokserskich podczas sesji przeprowadzonej nad Morzem Bałtyckim. Pytając przy okazji, czy ktoś chce się z nią bić.

Rozwiń

Polska ma nowy talent? Świątek chwali młodą reprezentantkę podczas BJK Cup Polsat Sport

Iga Świątek Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images / https://x.com/pzt_tenis East News

Iga Świątek Nur Photo/East News East News

Andrzej Gołota Marcin Golba AFP