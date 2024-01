Naprawdę czuję, że możemy być lepsi, kiedy jesteśmy razem, więc z pewnością gra [z Hurkaczem] to ekscytująca rzecz i jestem naprawdę szczęśliwa z każdego meczu, który tutaj rozgrywam

Teraz ona i cały zespół przenieśli się do Sydney. W planach jest nie tylko trening i zawody, ale też trochę odpoczynku. "Trener powiedział nam, że będziemy mieli trzy dni wolnego . Plaża już na nas czeka" - cieszyła się Iga. W półfinale United Cup, który odbędzie się w sobotę 6 stycznia (początek o 00.30 naszego czasu), Polska zagra z lepszym z ćwierćfinału Francja - Norwegia.

Gorąca dyskusja wokół zachowania Igi Świątek względem rywalki. "Przecież przeprosiła, i to dwa razy"

Alarm podnoszą dziennikarze "Daily Express". Opisują, co wydarzyło się na chwilę przed rozpoczęciem starcia Igi Świątek z Qinwen Zheng. " Iga Świątek rozwścieczyła Zheng Qinwen na kilka minut przed ich ćwierćfinałowym meczem gry pojedynczej na United Cup. Światowa numer 1 trafiła chińską przeciwniczkę serwisem podczas rozgrzewki. Piłka uderzyła Zheng w prawy nadgarstek chwilę po tym, jak ta odwróciła się, rozmawiając z osobą od podawania piłek" - czytamy.

Nagranie dokumentujące incydent trafiło do sieci i wywołało dyskusję. "To wideo dla tych, którzy przegapili, jak Iga z pełną prędkością i agresją zagrała piłkę w kierunku Chinki i nawet nie przeprosiła. Klasy, szacunku i aury nie kupisz. Obrzydliwe zachowanie Igi", "To było specjalnie, Iga powinna dostać bana" - piszą jedni.