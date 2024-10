Kontrowersje wokół nowego trenera Igi Świątek. W tle spore pieniądze i różnice zdań

Wim Fissette pod lupą. Krótkie współprace

Wim Fissette skupiony na pieniądzach? Mocna opinia

Po drugim rozejściu się dróg Naomi Osaki i Wima Fissette, w sieci zastanawiano się, co tym razem poszło nie tak w relacji Japonki z trenerem, który doprowadził ją do największych sukcesów w karierze. Była australijska tenisistka, Rennae Stubbs, w swoim podcaście opowiedziała o tym, co rzekomo miało popchnąć Belga do zakończenia współpracy.

"On (Wim Fissette) lubi pieniądze. To dużo, wiem to na pewno. Wiesz, jedną z rzeczy, które spowodowały wyrzucenie go z innej pracy, było to, że chciał więcej pieniędzy. Dlatego zastanawiam się, czy nie zagłębia się w turnieje i nie wygrywa turniejów, bo jako trener dostaje premie" - mówiła. Przy Idze Świątek taki zarobek będzie zapewne możliwy. Jeśli jednak przy tym polska zawodniczka będzie mogła wznieść się na wyżyny swojej gry i będzie z niej zadowolona, to pieniądze dla Belga będą jak najbardziej zasłużone.