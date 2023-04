Miło było patrzeć na to, co stało się w finale. Wszystkich zaskoczyła. Stanęła na wysokości zadania. Jestem dumny, że tak wróciła po kontuzji. Iga zapewne po cichu była świadoma, czego może dokonać, ale nikomu się nie przyznała

Nietypowa sytuacja w meczu Igi Świątek z Julią Grabher. Polka sama nie dowierzała

W trzecim gemie pierwszego seta doszło do dość nietypowego biegu zdarzeń. Po tym, jak Świątek serwowała, return Austriaczki wylądował blisko linii bocznej kortu. Według Igi piłka wyszła już na aut, co zasygnalizowała sędziemu, pokazując ślad zostawiony na nawierzchni. Ostatecznie poprosiła o weryfikację zagrania za pomocą systemu challenge. Jakie było jej zdziwienie, gdy okazało się, że... puszczono nie to nagranie, co było trzeba. Wynikało z niego, że piłka zagrana przez Grabher wylądowała w korcie, i to bardzo daleko od linii, co było niemożliwe.