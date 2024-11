Konsekwencje mogły być wielkie, to uratowało Świątek. Kluczowa pomoc jednej osoby

Iga Świątek po swoim występie na przełomie sierpnia i września na US Open na wiele tygodni zniknęła ze światowych kortów, wracając do gry dopiero na WTA Finals. Jak się okazało, ta przerwa miała związek z postępowaniem antydopingowym podjętym względem zawodniczki.

Iga Świątek skorzystała ze wsparcia Andrzeja Pokrywki. "Ważne, że trafiła na takiego eksperta"

"Zadałem mu pytanie, czy Iga Świątek oficjalnie poprosiła go o pomoc. Tak. On był zobowiązany do, cytuję: 'Poproszono mnie o sporządzenie ekspertyzy naukowej w tej sprawie'. On potwierdził, że pomagał Idze, podpowiadał, bo ona nie działała na oślep" - stwierdził m.in. Sidor.