Koniec złotej serii. Iga Świątek nie dała rady. Sabalenka znów może się chełpić

Prestiżowe nagrody Laureus tym razem bez Świątek. W gronie nominowanych Mirosław

Sportswoman Of The Year zostawały do tej pory tylko cztery tenisistki. Kwartet ten tworzą Jennifer Capriati (2002), Serena Williams (2003, 2010, 2016 i 2018), Justine Henin (2008) oraz Naomi Osaka (2021). Teraz w gronie pretendentek znalazła się pierwsza rakieta świata, Aryna Sabalenka.