Koniec WTA Finals dla Igi Świątek. Tak wygląda tabela jej grupy
Iga Świątek przegrała z Amandą Anisimową w trzech setach mecz ostatniej kolejki fazy grupowej WTA Finals w Rijadzie. Dla Polki oznacza to pożegnanie z imprezą, to Amerykanka zagra w półfinałach. W tym artykule przedstawiamy końcową klasyfikację grupy nazwanej imieniem Sereny Williams. W zestawieniu znajdziemy też rzecz jasna Jelenę Rybakinę, Madison Keys i Jekaterinę Aleksandrową.
Iga Świątek w pierwszych dwóch meczach na WTA Finals 2025 odniosła zwycięstwo i doznała porażki. Polka najpierw pokonała 6:2, 6:2 Madison Keys, a następnie w bardzo niepokojącym stylu przegrała z Jeleną Rybakiną 6:3, 1:6, 0:6. W związku z tym sytuacja w tabeli naszej tenisistki mocno się skomplikowała i aby pozostać w grze i cieszyć się z awansu do półfinału, konieczna była wygrana w pojedynku z Amandą Anisimovą.
Tabela WTA Finals 2025. Oto ostateczne miejsce Igi Świątek w grupie
Na pierwszy ogień w środę poszły Jelena Rybakina i Jekaterina Aleksandrowa, która zastąpiła Madison Keys (Amerykanka się wycofała z turnieju). Kazaszka po raz kolejny pokazała, że jest w znakomitej formie i wygrała 6:4, 6:4. Kończy grupę na pierwszym miejscu.
Zmiana nastąpiła na drugiej pozycji - Amanda Anisimova wskoczyła na nią po pokonaniu Igi Świątek. Tym samym wyrzuciła Polkę za burtę turnieju. Poniżej przedstawiamy końcową klasyfikację grupy.
Końcowa tabela grupy Sereny Williams:
- Jelena Rybakina, bilans meczów 3-0, bilans setów 6:1, 3 pkt
- Amanda Anisimova, 2-1, 4:4, 2 pkt
- Iga Świątek, 1-2, 4:4, 1 pkt
- Jekaterina Aleksandrowa, 0-1, 0:2, 0 pkt
- Madison Keys, 0-2, 1:4, 0 pkt
Turniej WTA Finals 2025 w Rijadzie potrwa do 8 listopada. Do półfinałów turnieju singla, które zostaną rozegrane 7 listopada, awansują po dwie najlepsze tenisistki z obu grup. Dzień później odbędzie się wielki finał. Równolegle rozgrywany jest również turniej deblowy.