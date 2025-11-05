Koniec WTA Finals dla Igi Świątek. Tak wygląda tabela jej grupy

Iga Świątek w pierwszych dwóch meczach na WTA Finals 2025 odniosła zwycięstwo i doznała porażki. Polka najpierw pokonała 6:2, 6:2 Madison Keys, a następnie w bardzo niepokojącym stylu przegrała z Jeleną Rybakiną 6:3, 1:6, 0:6. W związku z tym sytuacja w tabeli naszej tenisistki mocno się skomplikowała i aby pozostać w grze i cieszyć się z awansu do półfinału, konieczna była wygrana w pojedynku z Amandą Anisimovą.

Iga Świątek - Elina Switolina 7:6 (5), 6:3. Skrót meczu. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Tabela WTA Finals 2025. Oto ostateczne miejsce Igi Świątek w grupie

Na pierwszy ogień w środę poszły Jelena Rybakina i Jekaterina Aleksandrowa, która zastąpiła Madison Keys (Amerykanka się wycofała z turnieju). Kazaszka po raz kolejny pokazała, że jest w znakomitej formie i wygrała 6:4, 6:4. Kończy grupę na pierwszym miejscu.

Zmiana nastąpiła na drugiej pozycji - Amanda Anisimova wskoczyła na nią po pokonaniu Igi Świątek. Tym samym wyrzuciła Polkę za burtę turnieju. Poniżej przedstawiamy końcową klasyfikację grupy.

Końcowa tabela grupy Sereny Williams:

Jelena Rybakina, bilans meczów 3-0, bilans setów 6:1, 3 pkt Amanda Anisimova, 2-1, 4:4, 2 pkt Iga Świątek, 1-2, 4:4, 1 pkt Jekaterina Aleksandrowa, 0-1, 0:2, 0 pkt Madison Keys, 0-2, 1:4, 0 pkt

Turniej WTA Finals 2025 w Rijadzie potrwa do 8 listopada. Do półfinałów turnieju singla, które zostaną rozegrane 7 listopada, awansują po dwie najlepsze tenisistki z obu grup. Dzień później odbędzie się wielki finał. Równolegle rozgrywany jest również turniej deblowy.

Amanda Anisimova rywalizowała z Naomi Osaką o finał US Open ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Iga Świątek podczas WTA Finals 2025 STR / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Jelena Rybakina Minas Panagiotakis/Getty Images via AFP AFP