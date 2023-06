Koniec wątpliwości, Iga Świątek podjęła ważną decyzję. W tle przygotowania do Wimbledonu

Iga Świątek szybko wyciągnęła wnioski z poprzedniego sezonu i podjęła bardzo ważną decyzję. Polka w ramach przygotowań do Wimbledonu po raz pierwszy w karierze wystąpi w turnieju WTA 250 w Bad Homburg. Niektórzy mogą być zaskoczeni, wszak to zawody o niskiej randze, natomiast mogą stanowić kluczowy punkt przygotowań do Wielkiego Szlema. Światowa "jedynka" nie będzie mogła liczyć na fory. W Niemczech czekać będą na nią bowiem bardzo silne rywalki. Podano listę zgłoszeń.