Lepiej w mecz weszła Danilović, wychodząc na prowadzenie 3:0 w pojedynczym przełamaniem. Od stanu 4:1 przegrała jednak pięć kolejnych gemów, tracąc dwukrotnie serwis, przez co po niemal trzech kwadransach rywalizacji to Vondrousova wygrała pierwszego seta.

Jeśli fani Serbki liczyli na szybką rehabilitację w drugiej partii, to się zawiedli. Już w pierwszym gemie ich ulubienica została przełamana do zera. Próbowała szybko odpowiedzieć, ale nie wykorzystała trzech break pointów. Nie doszło do żadnego zwrotu akcji - mistrzyni Wimbledonu 2023 pewnie przechodziła przez swoje podanie, z czym problem miała jej oponentka. Danilović ponownie straciła serwis na 2:5, a Vondrousova nie miała problemu z "wyserwowaniem" do 15 awansu do ćwierćfinału.