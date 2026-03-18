Koniec domysłów, jest komunikat z obozu Świątek. Iga wnet sama ogłosi

Nowy sezon na razie nie układa się tak, jak marzyłoby się kibicom Igi Świątek. W tegorocznych turniejach polska tenisistka docierała najdalej do ćwierćfinałów. Passy nie przełamała także w lubianym przez siebie Indian Wells. Odpadła po trzysetowym boju z Eliną Switoliną. Teraz, po krótkiej przerwie, wraca już na kort. W czwartek 19 marca przystąpi do rywalizacji w drugiej rundzie turnieju w Miami. Jej przeciwniczką będzie Magda Linette, która wcześniej pokonała Warwarę Graczową 2:6, 6:2, 6:0.

Niewykluczone, że niebawem, choć już po zawodach na Florydzie, Świątek i Linette znów będą miały okazję na zawodowe spotkanie. Zbliża się bowiem Billie Jean King Cup. Igi, jak na razie, zabrakło w składzie ogłoszonym przez Dawida Celta. Okazuje się jednak, że w tym temacie coś jeszcze może się zmienić.

Świątek jednak zagra w reprezentacji Polski? Głos z jej obozu

Magda Linette, Maja Chwalińska, Katarzyna Kawa oraz Linda Klimovicova - tak wygląda skład żeńskiej reprezentacji Polski na mecz z Ukrainą w ramach Billie Jean King Cup (10-11 kwietnia). Głos w sprawie powołań zabrał kapitan kadry, Dawid Celt. Zasygnalizował, że do tej czwórki może dołączyć jeszcze jedno nazwisko. Można domniemywać, że chodzi o Igę Świątek.

"Cieszę się z powołań, które zdołaliśmy zgłosić w pierwszym terminie. Zawodniczki wyraziły pełną gotowość występu w tym trudnym i ważnym spotkaniu. Liczę, że skład zdołamy jeszcze wzmocnić" - powiedział, cytowany przez oficjalną stronę Polskiego Związku Tenisowego.

Czy scenariusz z przyjazdem Świątek na zgrupowanie ma istotnie szansę się ziścić? Głos w tej sprawie zabiera Daria Sulgostowska, PR menadżerka trzeciej rakiety świata. "Rozumiemy zainteresowanie tematem i naturalne oczekiwanie kibiców oraz mediów, natomiast przypominam, że trwają obecnie turnieje w USA, a informacja w tej sprawie zostanie ogłoszona w późniejszym terminie jak zawsze przez samą Igę" - poinformowała Przegląd Sportowy Onet.

Turniej w Miami, w którym bierze udział Świątek, potrwa do 29 marca, choć finał kobiet odbędzie się dzień wcześniej. W razie wygranej z Linette, dalszych awansów oraz po rezultatach w innych spotkaniach Iga zmierzyć się może m.in. z Alexandrą Ealą, Karoliną Muchovą, Mirrą Andriejewą, Magdaleną Fręch, Amandą Anisimovą, Belindą Bencic oraz Coco Gauff. W ewentualnym finale czekać ją może starcie z Aryną Sabalenką, Jeleną Rybakiną, Madison Keys, Eliną Switoliną, Jasmine Paolini albo Jessicą Pegulą.

