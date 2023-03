Koniec dominacji Igi Świątek? Rywalka wprost: "Nikt tak na nią nie patrzy"

- Oczywiście Iga radzi sobie naprawdę dobrze, ale nikt nie patrzy na nią jak na jakiś niemożliwy cel. Ona jest tenisistką jak my wszystkie. Nie próbuję umniejszać jej osiągnięć, wiele razy mnie pokonała, ale nie można patrzeć na to w ten sposób. Ona w tym momencie się wyróżnia, ale to ty sama chcesz być na jej miejscu - przyznała na konferencji prasowej w Indian Wells, gdzie właśnie trwa prestiżowy turniej WTA 1000.

Iga Świątek przed Indian Wells: To był tydzień ciężkiej pracy. WIDEO / AP / © 2023 Associated Press

Gauff o Świątek: "Trzeba się od niej uczyć, ale nie stawiać na piedestale"

- Oczywiście trzeba się od niej uczyć, ale nie stawiać na piedestale, bo w końcu to twoja przeciwniczka - dodała. Porównała tę sytuację do tej z ATP z czasów "Wielkiej trójki", czyli najlepszego okresu gry Rafaela Nadala, Rogera Federera i Novaka Djokovicia. - To taki sam przypadek. Kiedy inni grają przeciwko nim, nie mogą myśleć o tym, co już wygrali na korcie w swoich karierach - zakończyła, cytowana przez serwis tennisuptodate.com.