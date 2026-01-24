Partner merytoryczny: Eleven Sports

Konfuzja po meczu. Świątek złapała się za twarz. "Przepraszam, za późno"

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Jak wykańczająca bywa rywalizacja na Australian Open? O tym najlepiej świadczy konferencja prasowa z udziałem Igi Świątek po starciu z Anną Kalinską. Doszło podczas niej do kuriozalnej sytuacji. Zmęczona i głodna polska wiceliderka rankingu WTA początkowo nie była w stanie odpowiedzieć na jedno z zdanych jej pytań. - Przepraszam. (...) Jest już za późno dla mnie, by myśleć. Jestem też głodna - wypaliła 24-latka.

Młoda osoba w jasnej czapce i białej koszulce siedzi przy mikrofonie na konferencji prasowej. Na pierwszym zdjęciu dotyka nosa, na drugim zakrywa twarz dłonią, wyrażając emocje. Za osobą widoczne są charakterystyczne logotypy turnieju tenisowego.
Iga Świątek po meczu z Anną Kalinską na Australian Open@Australian OpenYoutube

Iga Świątek awansowała do IV rundy Australian Open, choć nie obyło się bez problemów. Jej rywalką w starciu 1/16 finału była Anna Kalinska. A mecz miał osobliwy przebieg.

Nasza wiceliderka światowego rankingu wygrała pierwszego seta 6:1, by w drugiej partii sama ugrała tylko jednego gema. O wszystkim decydowała więc trzecia odsłona spotkania, w którym ponownie górą była Polka, znów wygrywając 6:1.

Zobacz również:

Iga Świątek
Iga Świątek

Australian Open ogłasza ws. Świątek. Jest alarm, długo z tym nie czekali

Wojciech Kulak
Wojciech Kulak

    Zmęczona, ale szczęśliwa, 24-latka pojawiła się potem na konferencji prasowej, opowiadając jak z jej perspektywy wyglądał pojedynek z Rosjanką.

    - Były dwa zwroty akcji. (...) Ale szczerze mówiąc nie jestem zaskoczona, bo Anna potrafi grać świetnie. I właśnie to zrobiła w drugim secie. Może ja mogłam go rozpocząć bardziej intensywnie lub zrobić coś innego. Ale właśnie to udało się w trzecim secie. Więc jestem szczęśliwa po tym spotkaniu - powiedziała Iga Świątek podczas konferencji prasowej.

    Australian Open. Iga Świątek zmęczona do granic. Zabawna scena na konferencji

    Potem do głosu doszedł jeden z dziennikarzy.

    - W poprzednim meczu z Bouzkovą w twojej grze ważniejszy był serwis. Ale dzisiaj był to bardziej return. To była zmiana strategii czy to po prostu wydarzyło się na korcie i musiałaś się dostosować? - zapytał Polkę.

    A Iga Świątek zamilkła na kilka sekund i szukając koncentracji, zmrużyła oczy.

    - Czekaj. Czemu ważniejszy był serwis? - odpowiedziała po chwili.

    - Czułem, że miałaś więcej asów, a dzisiaj bardzo dobrze returnowałaś, a miałaś mniejszą efektywność w pierwszym serwisie - wytłumaczył się wspomniany dziennikarz.

    Hmm... Przepraszam. Nie wiem, szczerze mówiąc. Jest już za późno dla mnie, by myśleć. Jestem też głodna
    odpowiedziała zmęczona Iga Świątek

    A potem kontynuowała: - Myślę, że może w drugim secie spadł poziom mojego serwisu. Chciałam odbudować to w trzeciej partii. Serwować bardziej aktywnie. Ale nie czuję, by w meczu z Bouzkovą chodziło o serwis. Czuję, że serwowałam lepiej, niż w pierwszej rundzie. Ale z Bouzkovą ważny był całokształt. Grałyśmy też sporo długich wymian. Wiedziałam, że nawet jeśli nie wygram punktu podaniem, mogę to zrobić potem. W starciu z Anną trzeba być proaktywną w pierwszych dwóch piłkach, gdy gra szybko i wywiera na ciebie presję.

    Zobacz również:

    Linda Noskova pokonała Igę Świątek w trzeciej rundzie Australian Open 2024
    Iga Świątek

    Pokonała Świątek w Melbourne. Tym razem się nie spotkają. Właśnie wypadła z drabinki Igi

    Mateusz Stańczyk
    Mateusz Stańczyk
    Młoda kobieta z krótkimi, falowanymi włosami, ubrana w jasny garnitur i niebieską koszulę, patrzy w bok z delikatnym uśmiechem. W tle znajduje się niebieski, abstrakcyjny wzór.
    Iga ŚwiątekPIOTR GRZYBOWSKI/AGENCJA SE/East NewsEast News
    Iga Świątek
    Iga ŚwiątekNoushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Iga Świątek: Z tego jestem najbardziej zadowolona. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja