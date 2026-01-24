Konfuzja po meczu. Świątek złapała się za twarz. "Przepraszam, za późno"

Iga Świątek awansowała do IV rundy Australian Open, choć nie obyło się bez problemów. Jej rywalką w starciu 1/16 finału była Anna Kalinska. A mecz miał osobliwy przebieg.

Nasza wiceliderka światowego rankingu wygrała pierwszego seta 6:1, by w drugiej partii sama ugrała tylko jednego gema. O wszystkim decydowała więc trzecia odsłona spotkania, w którym ponownie górą była Polka, znów wygrywając 6:1.

Zmęczona, ale szczęśliwa, 24-latka pojawiła się potem na konferencji prasowej, opowiadając jak z jej perspektywy wyglądał pojedynek z Rosjanką.

- Były dwa zwroty akcji. (...) Ale szczerze mówiąc nie jestem zaskoczona, bo Anna potrafi grać świetnie. I właśnie to zrobiła w drugim secie. Może ja mogłam go rozpocząć bardziej intensywnie lub zrobić coś innego. Ale właśnie to udało się w trzecim secie. Więc jestem szczęśliwa po tym spotkaniu - powiedziała Iga Świątek podczas konferencji prasowej.

Australian Open. Iga Świątek zmęczona do granic. Zabawna scena na konferencji

Potem do głosu doszedł jeden z dziennikarzy.

- W poprzednim meczu z Bouzkovą w twojej grze ważniejszy był serwis. Ale dzisiaj był to bardziej return. To była zmiana strategii czy to po prostu wydarzyło się na korcie i musiałaś się dostosować? - zapytał Polkę.

A Iga Świątek zamilkła na kilka sekund i szukając koncentracji, zmrużyła oczy.

- Czekaj. Czemu ważniejszy był serwis? - odpowiedziała po chwili.

- Czułem, że miałaś więcej asów, a dzisiaj bardzo dobrze returnowałaś, a miałaś mniejszą efektywność w pierwszym serwisie - wytłumaczył się wspomniany dziennikarz.

Hmm... Przepraszam. Nie wiem, szczerze mówiąc. Jest już za późno dla mnie, by myśleć. Jestem też głodna

A potem kontynuowała: - Myślę, że może w drugim secie spadł poziom mojego serwisu. Chciałam odbudować to w trzeciej partii. Serwować bardziej aktywnie. Ale nie czuję, by w meczu z Bouzkovą chodziło o serwis. Czuję, że serwowałam lepiej, niż w pierwszej rundzie. Ale z Bouzkovą ważny był całokształt. Grałyśmy też sporo długich wymian. Wiedziałam, że nawet jeśli nie wygram punktu podaniem, mogę to zrobić potem. W starciu z Anną trzeba być proaktywną w pierwszych dwóch piłkach, gdy gra szybko i wywiera na ciebie presję.

Iga Świątek PIOTR GRZYBOWSKI/AGENCJA SE/East News East News

Iga Świątek Noushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Iga Świątek: Z tego jestem najbardziej zadowolona. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport