Konfuzja po meczu. Świątek złapała się za twarz. "Przepraszam, za późno"
Jak wykańczająca bywa rywalizacja na Australian Open? O tym najlepiej świadczy konferencja prasowa z udziałem Igi Świątek po starciu z Anną Kalinską. Doszło podczas niej do kuriozalnej sytuacji. Zmęczona i głodna polska wiceliderka rankingu WTA początkowo nie była w stanie odpowiedzieć na jedno z zdanych jej pytań. - Przepraszam. (...) Jest już za późno dla mnie, by myśleć. Jestem też głodna - wypaliła 24-latka.
Iga Świątek awansowała do IV rundy Australian Open, choć nie obyło się bez problemów. Jej rywalką w starciu 1/16 finału była Anna Kalinska. A mecz miał osobliwy przebieg.
Nasza wiceliderka światowego rankingu wygrała pierwszego seta 6:1, by w drugiej partii sama ugrała tylko jednego gema. O wszystkim decydowała więc trzecia odsłona spotkania, w którym ponownie górą była Polka, znów wygrywając 6:1.
Zmęczona, ale szczęśliwa, 24-latka pojawiła się potem na konferencji prasowej, opowiadając jak z jej perspektywy wyglądał pojedynek z Rosjanką.
- Były dwa zwroty akcji. (...) Ale szczerze mówiąc nie jestem zaskoczona, bo Anna potrafi grać świetnie. I właśnie to zrobiła w drugim secie. Może ja mogłam go rozpocząć bardziej intensywnie lub zrobić coś innego. Ale właśnie to udało się w trzecim secie. Więc jestem szczęśliwa po tym spotkaniu - powiedziała Iga Świątek podczas konferencji prasowej.
Australian Open. Iga Świątek zmęczona do granic. Zabawna scena na konferencji
Potem do głosu doszedł jeden z dziennikarzy.
- W poprzednim meczu z Bouzkovą w twojej grze ważniejszy był serwis. Ale dzisiaj był to bardziej return. To była zmiana strategii czy to po prostu wydarzyło się na korcie i musiałaś się dostosować? - zapytał Polkę.
A Iga Świątek zamilkła na kilka sekund i szukając koncentracji, zmrużyła oczy.
- Czekaj. Czemu ważniejszy był serwis? - odpowiedziała po chwili.
- Czułem, że miałaś więcej asów, a dzisiaj bardzo dobrze returnowałaś, a miałaś mniejszą efektywność w pierwszym serwisie - wytłumaczył się wspomniany dziennikarz.
Hmm... Przepraszam. Nie wiem, szczerze mówiąc. Jest już za późno dla mnie, by myśleć. Jestem też głodna
A potem kontynuowała: - Myślę, że może w drugim secie spadł poziom mojego serwisu. Chciałam odbudować to w trzeciej partii. Serwować bardziej aktywnie. Ale nie czuję, by w meczu z Bouzkovą chodziło o serwis. Czuję, że serwowałam lepiej, niż w pierwszej rundzie. Ale z Bouzkovą ważny był całokształt. Grałyśmy też sporo długich wymian. Wiedziałam, że nawet jeśli nie wygram punktu podaniem, mogę to zrobić potem. W starciu z Anną trzeba być proaktywną w pierwszych dwóch piłkach, gdy gra szybko i wywiera na ciebie presję.