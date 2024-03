Konferencja z udziałem Świątek przerwana. Padło pytanie o dramat Sabalenki

Głos w tej sprawie zabrała jednak była żona Białorusina, Julia Michajłowa, która uważa, że śmierć jej byłego małżonka była niefortunnym wypadkiem, a on sam z pewnością nie planował odebrać sobie życia. "Wszystko oczywiście może uderzyć do głowy, ale nic nie wskazywało na tragedię . (...) Najprawdopodobniej był bardzo pijany. (...) W pokoju, w którym przebywał Konstantin, znaleziono puste butelki po alkoholu" - przyznała w wywiadzie dla portalu Zierkało.

Obsługa turnieju w Miami przerwała konferencję z udziałem Igi Świątek. Padło pytanie o Sabalenkę

Wobec dramatu koleżanki z kortu obojętnie nie przeszły inne tenisistki. "Ten moment, w którym naprawdę czujesz ból w klatce piersiowej, słysząc lub widząc coś, co łamie ci serce" - skomentowała krótko Sloane Stephens . "Dla mnie to też trochę szokujące, że muszę przez to przechodzić, bo w końcu jest moją najlepszą przyjaciółką i nie chcę, żeby cierpiała. To bardzo trudna sytuacja. Jednocześnie gra przeciwko niej również jest niewygodna. Tak naprawdę nie chcę o tym rozmawiać, bo powiedziałam, że nie będę o tym mówić. Obiecałam jej to. Zamierzam przy tym pozostać. Przepraszam" - przekazała z kolei Paula Badosa , która w piątek 22 marca zmierzy się z pogrążoną w żałobie Sabalenką na korcie.