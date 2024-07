Koncert Igi Świątek w Paryżu. Reprezentantka gospodarzy rozgromiona, kapitalny występ Polki

Iga Świątek rozpoczęła swoją olimpijską przygodę w Paryżu od wymagającego starcia z doświadczoną Rumunką - Iriną-Camelią Begu. Niewiele brakowało, a doszłoby do trzeciego seta. Rywalka prowadziła już 5:3, ale Polka zdołała wrócić do gry i zamknąć pojedynek jeszcze w dwóch partiach, na dodatek przed tie-breakiem. Pozwoliły na to cztery wygrane gemy z rzędu w wykonaniu naszej tenisistki. Raszynianka po raz kolejny udowodniła, że w kluczowym momencie potrafi świetnie wyjść z opresji, nawet jeśli nie wszystko układa się po jej myśli.

