Komunikat z Wimbledonu. 2 doby po finale. Tak potraktowali Chwalińską

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Sensacyjny występ Mai Chwalińskiej na kortach Rolanda Garrosa wciąż obija się szerokim echem. Na zdarzenia z francuskich kortów zareagowali dwa dni po finale kobiet także organizatorzy Wimbledonu, którzy wprost odnieśli się do polskiej tenisistki, traktując ją w jednoznaczny sposób. Nie zapomnieli także przy tym także o Idze Świątek, która w tym sezonie będzie bronić w Londynie wielkoszlemowego tytułu.

Maja Chwalińska udziela wywiadu z mikrofonami, obok dynamiczne zdjęcie z meczu tenisowego na korcie ziemnym.
Maja Chwalińska została bohaterką po Rolandzie GarrosieFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / JULIEN DE ROSA / AFPAFP

Maja Chwalińska stała się w ostatnich dniach bohaterką nie tylko Polski, ale i całego tenisowego świata, przebywając drogę od kwalifikacji Rolanda Garrosa, aż do wielkoszlemowego finału. Piękna jej historii nie przekreśliła nawet porażka z Mirrą Andriejewą w meczu decydującym o losach trofeum.

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Postawę polskiej tenisistki w pięknych słowach docenili organizatorzy Wimbledonu, którzy przed zbliżającą się rywalizacją w Londynie postanowili podsumować na swoim oficjalnym portalu to, co wydarzyło się w Paryżu.

- Będąca numerem 114 na świecie Chwalińska zanotowała najlepszą historię drugiego tygodnia zmagań, oszałamiając jej mocno uderzające rywalki połączeniem sprytu, umiejętności poruszania się po korcie i tenisowej mądrości. Zmieniając kąty i rotację utrudniała im życie - napisano o naszej finalistce.

Przez chwilę, gdy prowadziła 3:2 w pierwszym secie, naprawdę wyglądało na to, że pójdzie w ślady Emmy Raducanu, wygrywając turniej wielkoszlemowy jako kwalifikantka, ale Andriejewa opanowała sytuację i objęła prowadzenie, zapewniając sobie zwycięstwo
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Dzięki genialnej postawie na francuskich kortach Maja Chwalińska wywalczyła sobie awans na 21. pozycję w rankingu WTA. Nie daje jej to jednak pewnego miejsca w drabince głównej startującego pod koniec czerwca Wimbledonu, ponieważ listy zostały zamknięte jeszcze przed turniejem we Francji. Sztab 24-latki stara się jednak o to, by jako finalistka Rolanda Garrosa Polka otrzymała "dziką kartę".

- Wniosek wypełniliśmy, został wysłany, decyzja ma zapaść 15-16 czerwca. Nie pozostało nam nic innego, jak czekać. Nie będziemy napierać, bo to może wywrzeć odwrotny skutek. Słyszałem, że Wimbledon ma dwie dzikie karty do rozdania, a chętne są trzy. Maja oraz Venus Williams i Serena Williams - powiedział w rozmowie z Interią menadżer naszej zawodniczki Piotr Szczypka.

Tymczasem organizatorzy Wimbledonu nie zapomnieli także o swojej obrończyni tytułu - Idze Świątek, zamieszczając naszą trzecią rakietę świata wśród zawodniczek, które w Londynie będą chciały powetować sobie nie do końca udany występ w Paryżu.

- Aryna Sabalenka, Jelena Rybakina oraz Iga Świątek, one wszystkie pragną zemsty po wcześniejszej niż oczekiwano eliminacji z Rolanda Garrosa, co sprawia, że walka o tytuł w All England Club zapowiada się jako niezwykle zacięta - przekazano w oficjalnym komunikacie do brytyjskich organizatorów Wielkiego Szlema.

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Kobieta w sportowej bluzie z ręką opartą na czole mówi do mikrofonu, za nią rozmyte logo sponsora i federacji.
Maja ChwalińskaFoto OlimpikAFP
Tenisistka w sportowym stroju i czapce wykonuje gest zbliżając usta do rakiety tenisowej, trzyma ją obiema rękami podczas meczu na korcie.
Iga ŚwiątekKARIM JAAFAR AFP


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