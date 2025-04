Komunikat z Madrytu. Już wszystko jasne. Ogłosili oficjalnie ws. Świątek

Po turnieju WTA 500 w Stuttgarcie, gdzie Iga Świątek szósty raz z rzędu przegrała z Jeleną Ostapenko, wiceliderka światowych list przystąpiła do "tysięcznika" w Madrycie, gdzie broni tytułu wywalczonego w zeszłym roku. W pierwszej rundzie Polka otrzymała wolny los, przez co zmagania rozpocznie od drugiego etapu. Tam jej rywalką będzie Alexandra Eala (72. WTA).

Filipinka w swoim pierwszym meczu na kortach w stolicy Hiszpanii ograła Bułgarkę Wiktoriję Tomową, 6:3, 6:2. Co ciekawe, pojedynek ten z perspektywy trybun oglądał... Wim Fissette. Alex była trochę zmartwiona i powiedziała: Przyszedł, żeby popatrzeć, jak gram. Powiedziałem jej, żeby się nie martwiła, bo widziałem o wiele więcej meczów Igi niż on jej, prawda? To będzie dobry mecz, będziemy się nim cieszyć i zobaczymy, czy będziemy mieli szczęście i czy uda nam się rozegrać dobre spotkanie na początek - mówił po meczu trener Eali, Joan Bosch.