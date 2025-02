Komunikat WTA ws. Świątek pojawił się tuż po wygranej z Rybakiną. Polka na szczycie

Iga Świątek z roku na rok dopisuje kolejne rekordy do swojego bogatego CV. Często robi to podczas turnieju WTA 1000 w Katarze, który zwyczajnie uwielbia i potrafi na tych kortach pokonać każdą rywalkę. W tym sezonie już jest w półfinale, a dzięki pokonaniu Jeleny Rybakiny dopisała kolejne wybitne osiągnięcie do swojej listy. Polka jest liderką zestawienia z największym współczynnikiem półfinałów turniejów WTA 1000 w historii, o czym poinformowało WTA w specjalnym komunikacie.