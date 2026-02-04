Partner merytoryczny: Eleven Sports

Komunikat WTA ws. Świątek i Sabalenki. Polka oficjalnie z numerem 1

Tenisowa karuzela w kobiecym wydaniu rozkręciła się w Australii, to Jelena Rybakina opuściła Melbourne całkowicie spełniona. Kazaszka wygrała swój drugi turniej Wielkiego Szlema, awansowała na trzecie miejsce w rankingu WTA. A dwie pierwsze pozycje niezmiennie od lata zeszłego roku zajmują: Aryna Sabalenka i Iga Świątek. I to one powinny mieć numery 1 i 2 podczas zaczynającego się w weekend pierwszego turnieju rangi 1000. Tyle że w Dosze do tego nie dojdzie, oficjalna strona WTA właśnie podała tę informację.

Dwie kobiety w sportowych strojach tenisowych stoją obok siebie z rakietami tenisowymi, obie uśmiechnięte, jedna z nich ma na głowie białą czapkę.
Aryna Sabalenka i Iga ŚwiątekNurPhotoGetty Images

Rok temu doszło do zaledwie jednego spotkania dwóch największych gwiazd w kobiecym tourze w ostatnich latach - Aryna Sabalenka pokonała Igę Świątek w półfinale French Open. I sama Białorusinka mówiła w Melbourne, że ona takich potyczek potrzebuje. Panie miałyby szansę w Australii, gdyby Iga zdołała przedostać się do finału. Przegrała jednak wcześniej z Jeleną Rybakiną, a Kazaszka później w grze o tytuł ograła Sabalenkę.

Teraz obie były zgłoszone do pierwszego w sezonie turnieju rangi 1000. W Dosze jednak Sabalenki zabraknie - Białorusince ten turniej nie leżał, poza jej pierwszym występem tam w 2020 roku. Wtedy wygrała tytuł, później dwukrotnie przegrywała pierwsze spotkania, zaś w 2022 roku zatrzymała ją Iga Świątek - na etapie ćwierćfinału. Po triumfach w Australian Open (2023, 2024) Białorusinka wycofywała się z występów w Katarze, tłumaczyła to zmęczeniem.

    Teraz oficjalnym powodem jest "zmiana harmonogramu startów". Sabalenka już wcześniej zapowiadała, że będzie rezygnować z niektórych turniejów rangi 1000. Tak jak w poprzednim sezonie opuściła rywalizacje w Montrealu i Pekinie. Teraz padło już na pierwsze takie zawody - w Dosze.

    Iga Świątek rozstawiona z "1" w WTA 1000 w Dosze. Ważna zmiana w kontekście ewentualnego starcia z Rybakiną

    WTA zarazem poinformowała, że to Polka będzie najwyżej rozstawioną zawodniczką. To z kolei oznacza, że Jelena Rybakina, która w mediach społecznościowych pokazywała kilka dni temu zdjęcia z Kazachstanu, powinna zagrać z "2". O ile sama się nie wycofa. To o tyle istotne, że Kazaszka goni Polkę w rankingu WTA - w najbliższej aktualizacji Polka będzie miała 455 punktów przewagi. Formalnie więc sam awans do finału wystarczy do obrony tej pozycji.

      W Dosze zabraknie też Jessiki Peguli, Madison Keys, Naomi Osaki, Evy Lys, Ivy Jović i Marty Kostiuk. Dziś także wycofała się także Lois Boisson. Miejsca finalistki ostatniego French Open (Sabalenka) oraz półfinalistki (Boisson) zajmą Emiliana Arango i Cristina Bucsa.

      Na tę chwilę w kwalifikacjach będą musiały grać Magda Linette (nr 53 na liście WTA z 12 stycznia) oraz Magdalena Fręch (nr 57). Poznanianka potrzebuje jeszcze dwóch wycofań, przed nią w kolejce jest Maria Sakkari.

       Linette za to powinna być najwyżej rozstawioną zawodniczką w kwalifkacjach - tu obowiązuje bowiem ostatni ranking, w którym awansowała już na 39. pozycję.

      Mecze pierwszej rundy odbędą się w niedzielę, w piątek ruszą kwalifikacje.

