Rok temu doszło do zaledwie jednego spotkania dwóch największych gwiazd w kobiecym tourze w ostatnich latach - Aryna Sabalenka pokonała Igę Świątek w półfinale French Open. I sama Białorusinka mówiła w Melbourne, że ona takich potyczek potrzebuje. Panie miałyby szansę w Australii, gdyby Iga zdołała przedostać się do finału. Przegrała jednak wcześniej z Jeleną Rybakiną, a Kazaszka później w grze o tytuł ograła Sabalenkę.

Teraz obie były zgłoszone do pierwszego w sezonie turnieju rangi 1000. W Dosze jednak Sabalenki zabraknie - Białorusince ten turniej nie leżał, poza jej pierwszym występem tam w 2020 roku. Wtedy wygrała tytuł, później dwukrotnie przegrywała pierwsze spotkania, zaś w 2022 roku zatrzymała ją Iga Świątek - na etapie ćwierćfinału. Po triumfach w Australian Open (2023, 2024) Białorusinka wycofywała się z występów w Katarze, tłumaczyła to zmęczeniem.

Teraz oficjalnym powodem jest "zmiana harmonogramu startów". Sabalenka już wcześniej zapowiadała, że będzie rezygnować z niektórych turniejów rangi 1000. Tak jak w poprzednim sezonie opuściła rywalizacje w Montrealu i Pekinie. Teraz padło już na pierwsze takie zawody - w Dosze.

Iga Świątek rozstawiona z "1" w WTA 1000 w Dosze. Ważna zmiana w kontekście ewentualnego starcia z Rybakiną

WTA zarazem poinformowała, że to Polka będzie najwyżej rozstawioną zawodniczką. To z kolei oznacza, że Jelena Rybakina, która w mediach społecznościowych pokazywała kilka dni temu zdjęcia z Kazachstanu, powinna zagrać z "2". O ile sama się nie wycofa. To o tyle istotne, że Kazaszka goni Polkę w rankingu WTA - w najbliższej aktualizacji Polka będzie miała 455 punktów przewagi. Formalnie więc sam awans do finału wystarczy do obrony tej pozycji.

W Dosze zabraknie też Jessiki Peguli, Madison Keys, Naomi Osaki, Evy Lys, Ivy Jović i Marty Kostiuk. Dziś także wycofała się także Lois Boisson. Miejsca finalistki ostatniego French Open (Sabalenka) oraz półfinalistki (Boisson) zajmą Emiliana Arango i Cristina Bucsa.

Na tę chwilę w kwalifikacjach będą musiały grać Magda Linette (nr 53 na liście WTA z 12 stycznia) oraz Magdalena Fręch (nr 57). Poznanianka potrzebuje jeszcze dwóch wycofań, przed nią w kolejce jest Maria Sakkari.

Linette za to powinna być najwyżej rozstawioną zawodniczką w kwalifkacjach - tu obowiązuje bowiem ostatni ranking, w którym awansowała już na 39. pozycję.

Mecze pierwszej rundy odbędą się w niedzielę, w piątek ruszą kwalifikacje.

