Komunikat WTA po meczu Świątek. Wszystko minuty po przegranym starciu z Sakkari
Iga Świątek w czwartkowe popołudnie podeszła do swego trzeciego już występu na turnieju rangi 1000 w Dosze, w którym zmierzyła się z Marią Sakkari . Greczynka momentami stawiała Polce naprawdę niełatwe warunki i ostatecznie wygrała po trzysetowym boju. Niedługo po zakończeniu spotkania pojawił się zaś - można powiedzieć tradycyjny - komunikat WTA.
Iga Świątek po tym, jak zakończyła na poziomie ćwierćfinału rywalizację w ramach Australian Open, przeniosła się na Bliski Wschód, gdzie podeszła do - jak można rzec- jednego ze swych ulubionych turniejów.
Mowa tu konkretnie o Qatar TotalEnergies Open, czyli innymi słowy zmaganiach rangi 1000 w Dosze, które notabene Raszynianka wygrywała w ostatnich latach aż trzykrotnie z rzędu - w sezonach 2022, 2023 i 2024.Wspaniała passa została przerwana dopiero rok temu.
W bieżącą edycję współzawodnictwa Polka weszła przy tym w naprawdę zdecydowanym stylu, pokonując Janice Tjen 6:0, 6:3. Potem zaś zmierzyła się z Darią Kasatkiną i było to dla niej nieco większe wyzwanie - rywalka wygrała bowiem pierwszy set 7:5, ale potem Świątek przechyliła szalę zwycięstwa na swoją korzyść, triumfując 6:1, 6:1.
Wielka walka Świątek z Sakkari w Dosze. WTA nie czekało potem z komunikatem
12 lutego druga rakieta globu w ramach potyczki 1/4 finału stanęła tymczasem na korcie naprzeciw reprezentantki Grecji Marii Sakkari. Pierwsza odsłona pojedynku przebiegła po myśli naszej tenisistki - skończyło się tu dla niej triumfem 6:2. Druga część jednak okazała się pewnym odrodzeniem Sakkari - wygrała ją bowiem w stosunku 6:4, a potem... nie zeszła już ze zwycięskiej ścieżki. Trzeci set zakończył się wygraną Greczynki 7:5 i to oznaczało kres marzeń Świątek o trofeum.
Niedługo po zakończeniu meczu w mediach społecznościowych pojawił się przy tym komunikat ze strony WTA podsumowujący tę rywalizację. "Tylko upór, żadnego poddawania się. Maria Sakkari pokonała potrójną zwyciężczynię turnieju w Dosze" - padło.
WTA 1000 Doha. Obrończyni tytułu już zdążyła pożegnać się z zawodami
Qatar TotalEnergies Open 2026 potrwa jeszcze do 14 lutego - i to, czego możemy być w stu procentach pewni, to faktu, że w Dosze nie dojdzie do obrony tytułu, bowiem zwyciężczyni zawodów z ubiegłego roku, Amanda Anisimova, zakończyła swoją przygodę na Bliskim Wschodzie po zaledwie jednym meczu. Amerykanka była zmuszona kreczować w starciu z Karoliną Pliskovą i tym samym pożegnała marzenia o ponownym sięgnięciu po najwyższy laur.