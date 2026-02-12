Komunikat WTA po meczu Świątek. Wszystko minuty po przegranym starciu z Sakkari

Iga Świątek po tym, jak zakończyła na poziomie ćwierćfinału rywalizację w ramach Australian Open, przeniosła się na Bliski Wschód, gdzie podeszła do - jak można rzec- jednego ze swych ulubionych turniejów.

Mowa tu konkretnie o Qatar TotalEnergies Open, czyli innymi słowy zmaganiach rangi 1000 w Dosze, które notabene Raszynianka wygrywała w ostatnich latach aż trzykrotnie z rzędu - w sezonach 2022, 2023 i 2024.Wspaniała passa została przerwana dopiero rok temu.

W bieżącą edycję współzawodnictwa Polka weszła przy tym w naprawdę zdecydowanym stylu, pokonując Janice Tjen 6:0, 6:3. Potem zaś zmierzyła się z Darią Kasatkiną i było to dla niej nieco większe wyzwanie - rywalka wygrała bowiem pierwszy set 7:5, ale potem Świątek przechyliła szalę zwycięstwa na swoją korzyść, triumfując 6:1, 6:1.

Wielka walka Świątek z Sakkari w Dosze. WTA nie czekało potem z komunikatem

12 lutego druga rakieta globu w ramach potyczki 1/4 finału stanęła tymczasem na korcie naprzeciw reprezentantki Grecji Marii Sakkari. Pierwsza odsłona pojedynku przebiegła po myśli naszej tenisistki - skończyło się tu dla niej triumfem 6:2. Druga część jednak okazała się pewnym odrodzeniem Sakkari - wygrała ją bowiem w stosunku 6:4, a potem... nie zeszła już ze zwycięskiej ścieżki. Trzeci set zakończył się wygraną Greczynki 7:5 i to oznaczało kres marzeń Świątek o trofeum.

Niedługo po zakończeniu meczu w mediach społecznościowych pojawił się przy tym komunikat ze strony WTA podsumowujący tę rywalizację. "Tylko upór, żadnego poddawania się. Maria Sakkari pokonała potrójną zwyciężczynię turnieju w Dosze" - padło.

WTA 1000 Doha. Obrończyni tytułu już zdążyła pożegnać się z zawodami

Qatar TotalEnergies Open 2026 potrwa jeszcze do 14 lutego - i to, czego możemy być w stu procentach pewni, to faktu, że w Dosze nie dojdzie do obrony tytułu, bowiem zwyciężczyni zawodów z ubiegłego roku, Amanda Anisimova, zakończyła swoją przygodę na Bliskim Wschodzie po zaledwie jednym meczu. Amerykanka była zmuszona kreczować w starciu z Karoliną Pliskovą i tym samym pożegnała marzenia o ponownym sięgnięciu po najwyższy laur.

