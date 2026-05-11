"Iga. Cena zwycięstwa" - tak brzmi tytuł książki, na której ślady można było trafić ostatnio w sieci. Jej autorem - jak informuje "Bare & Bloom" - jest Piotr Nowakowski. Na stronie wydawnictwa można przeczytać także nieco więcej na temat samej biografii.

- Polska wiedziała, że jest mistrzynią. Nie wiedziała, jakim kosztem. Piotr Nowakowski przez dwa lata rozmawiał z ludźmi ze środowiska, którzy prosili o anonimowość. Zebrał to, czego oficjalne wywiady nigdy nie pokażą - i napisał jedyną biografię Igi Świątek, przy której nawet jej najbliżsi milczą - przekazano.

Zamieszanie wokół książki o Idze Świątek. Jest reakcja sztabu

Temat budzi jednak spore kontrowersje. Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl, część fanów Igi Świątek zdecydowała się na zakup, a w ich internetowych recenzjach "pojawiły się informacje, że książka zawiera nieprawdziwe informacje i może być wygenerowana za pomocą sztucznej inteligencji".

Dlatego też redakcja wspomnianego serwisu skontaktowała się ze sztabem byłej liderki rankingu WTA, prosząc o komentarz jej managerkę Darię Sulgostowską. A przedstawione przez nią w krótkim komunikacie stanowisko jest jednoznaczne.

- Nie mamy nic wspólnego z publikacją, o której pan pisze, ani z podmiotem prowadzącym stronę Bare & Bloom. Nikt z zespołu Igi nie był konsultowany w sprawie tej publikacji i nie udzielaliśmy zgody na wykorzystanie wizerunku, nazwiska czy marki Igi w kontekście tego typu materiałów - przekazała Daria Sulgostowska za pośrednictwem Wirtualnych Mediów.

I ostrzegając kibiców Igi Świątek, dodała: - To nieautoryzowana publikacja, która wprowadza odbiorców w błąd sugerując oficjalny związek z Igą. Dodatkowo zawiera dużo błędów faktograficznych.

Sama Iga Świątek przygotowuje się teraz do dzisiejszego hitowego starcia na turnieju WTA 1000 w Rzymie. Rywalką Polki w meczu 1/8 finału będzie Naomi Osaka - podopieczna byłego szkoleniowca naszej tenisistki Tomasza Wiktorowskiego.

Iga Świątek

