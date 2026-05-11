Komunikat sztabu Igi Świątek. Padło ostrzeżenie. Nie ma zgody Polki
W ostatnim czasie w sieci pojawiały się informacje dotyczące książki biograficznej traktującej o Idze Świątek, która ma zabrać czytelników za kulisy kariery najlepszej polskiej tenisistki. Jak zapewnia wydawnictwo "Bare & Bloom" to pozycja, przy której milczą nawet najbliżsi słynnej Raszynianki. Na wspomnianą publikację zareagował sztab trzeciej rakiety świata. Jak przekazała jej managerka Daria Sulgostowska, Iga Świątek i jej przedstawiciele nie wyrażali zgody na wykorzystywanie jej nazwiska, marki czy wizerunku. W komunikacie padło także ostrzeżenie mówiące o tym, że książka nie ma żadnego związku z samą Igą Świątek.
"Iga. Cena zwycięstwa" - tak brzmi tytuł książki, na której ślady można było trafić ostatnio w sieci. Jej autorem - jak informuje "Bare & Bloom" - jest Piotr Nowakowski. Na stronie wydawnictwa można przeczytać także nieco więcej na temat samej biografii.
- Polska wiedziała, że jest mistrzynią. Nie wiedziała, jakim kosztem. Piotr Nowakowski przez dwa lata rozmawiał z ludźmi ze środowiska, którzy prosili o anonimowość. Zebrał to, czego oficjalne wywiady nigdy nie pokażą - i napisał jedyną biografię Igi Świątek, przy której nawet jej najbliżsi milczą - przekazano.
Zamieszanie wokół książki o Idze Świątek. Jest reakcja sztabu
Temat budzi jednak spore kontrowersje. Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl, część fanów Igi Świątek zdecydowała się na zakup, a w ich internetowych recenzjach "pojawiły się informacje, że książka zawiera nieprawdziwe informacje i może być wygenerowana za pomocą sztucznej inteligencji".
Dlatego też redakcja wspomnianego serwisu skontaktowała się ze sztabem byłej liderki rankingu WTA, prosząc o komentarz jej managerkę Darię Sulgostowską. A przedstawione przez nią w krótkim komunikacie stanowisko jest jednoznaczne.
- Nie mamy nic wspólnego z publikacją, o której pan pisze, ani z podmiotem prowadzącym stronę Bare & Bloom. Nikt z zespołu Igi nie był konsultowany w sprawie tej publikacji i nie udzielaliśmy zgody na wykorzystanie wizerunku, nazwiska czy marki Igi w kontekście tego typu materiałów - przekazała Daria Sulgostowska za pośrednictwem Wirtualnych Mediów.
I ostrzegając kibiców Igi Świątek, dodała: - To nieautoryzowana publikacja, która wprowadza odbiorców w błąd sugerując oficjalny związek z Igą. Dodatkowo zawiera dużo błędów faktograficznych.
Sama Iga Świątek przygotowuje się teraz do dzisiejszego hitowego starcia na turnieju WTA 1000 w Rzymie. Rywalką Polki w meczu 1/8 finału będzie Naomi Osaka - podopieczna byłego szkoleniowca naszej tenisistki Tomasza Wiktorowskiego.