Komunikat sztabu, a teraz to. Iga Świątek ogłasza u boku ojca. Krótka wiadomość

Iga Świątek odpoczywa po turnieju w Wuhanie, którym zatrzymała się na ćwierćfinale, przygotowując się do kolejnych zmagań. Raszyniankę zobaczymy w tym sezonie w tourze WTA jeszcze tylko raz - podczas wieńczącej sezon imprezy WTA Finals. Jak ten czas spędza 24-latka? Tym pochwaliła się sama zainteresowana, wysyłając przy tym swoim fanom krótką wiadomość, mając u boku swojego ojca - Tomasza Świątka.

Od porażki Igi Świątek na turnieju WTA 1000 Wuhan minął już niemal tydzień. Nasza wiceliderka rankingu WTA swoją premierową wizytę na tamtejszych kortach okrasiła awansem do półfinału, w którym lepsza okazała się mająca polskie korzenie reprezentantka Włoch - Jasmine Paolini, wygrywając pewnie 6:1, 6:2.

- To była jeden z tych dni, kiedy naprawdę cieszyłam się każdą chwilą. Byłam bardzo skoncentrowana i naprawdę czerpałam przyjemność z gry w tenisa. To był więc naprawdę wspaniały, niesamowity dzień - mówiła uszczęśliwiona zwycięstwem nad Polką 29-latka.

Jakie są dalsze plany naszej tenisistki? O to redakcja Interii postanowiła zapytać jej sztab. A komentarza udzieliła nam PR menadżerka raszynianki - Daria Sulgostowska.

- Kolejnym turniejem, w którym zagra Iga, będzie WTA Finals. Po Wuhan kilka dni przerwy na regenerację po intensywnym czasie w Azji, a późniejszy czas zostanie przeznaczony na treningi. Jeśli chodzi o Billie Jean King Cup podamy tą informację po podjęciu decyzji - przekazała przedstawicielka samej zawodniczki.

Iga Świątek na urlopie. Tak wypoczywa polska tenisistka

Tym, jak wygląda wspomniana "regeneracja" Iga Świątek pochwaliła się w mediach społecznościowych, pokazując zdjęcia z urlopu, na który się udała. U jej boku na jednej z fotografii pojawił się jej ojciec Tomasz Świątek, który przez cały czas aktywnie wspiera córkę w jej karierze, choć nie jest osobiście obecny na wszystkich jej spotkaniach.

Iga Świątek postanowiła nie chwalić się destynacją swojej podróży, lecz wysłała do swoich fanów krótką wiadomość, przekazując że spędza na urlopie "jakościowy czas", a to dobrze wróży przed finałem sezonu, gdzie odpowiednia stan energetycznych baterii może być kluczowy podczas rywalizacji na korcie.

