Komunikat Świątek z samego rana. Reakcja już po godzinie. I to po polsku
Iga Świątek walczy o trzeci w karierze triumf na kortach w Indian Wells. Polska wiceliderka rankingu WTA bezbłędnie pokonała dwa pierwsze szczeble turniejowej drabinki, a nocny triumf nad Marią Sakkari pozwolił jej awansować do 1/8 finału. Po cennej wygranej Raszynianka zamieściła w sieci krótki komunikat. A na słowa Polki zareagowała mistrzyni olimpijska Mikaela Shiffrin, zamieszczając odpowiedź. I to w języku polskim.
Turniej WTA 1000 w Indian Wells cieszy się ogromnym prestiżem. Iga Świątek doskonale zna już smak triumfu w słonecznej Kalifornii, gdzie triumfowała w 2022 oraz 2024 roku. Powtórka wielkiego sukcesu w tym roku stanowiłaby dla niej cenny skalp, ale droga do ewentualnego tytułu wciąż jest daleka.
Z dotychczasowych występów Igi Świątek w Indian Wells w tym sezonie możemy być jednak zadowoleni. 24-latka jako rozstawiona zawodniczka rozpoczęła zmagania od drugiej rundy, w której pokonała reprezentującą gospodarzy 187. rakietę świata - Kaylę Day.
Po triumfie nad Amerykanką przyszedł czas na bój z Marią Sakkari. Dla Igi Świątek była to okazja do rewanżu za ostatnią porażkę w Dosze. A polska tenisistka bezwzględnie z niej skorzystała.
W rozegranym w nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego meczu nasza wiceliderka światowego rankingu nie pozostawiła Greczynce większych złudzeń, ogrywając ją pewnie 6:3, 6:2. Dzięki temu awansowała do 1/8 finału, gdzie czeka ją starcie z Karoliną Muchovą.
- Cóż, myślę, że serwowałam lepiej. Return też był, no cóż, celny. Pamiętam, że w Dosze czasami źle uderzałam i nie trafiałam czysto. Dzisiaj naprawdę mogłam swobodnie naciskać Marię. Tak, po prostu powiedziałabym, że miałam dobry moment - skwitowała swój występ przeciwko Sakkari Iga Świątek.
Iga Świątek zabrała głos. Amerykanka odpowiada. I to po polsku
Później, nad ranem, Polka podsumowała swój wygrany mecz także krótkim komunikatem zamieszczonym w mediach społecznościowych. - To był zabawny i solidny dzień w biurze - napisała w języku angielskim. A co ciekawe, już po godzinie dostała odpowiedź od amerykańskiej mistrzyni olimpijskiej, w dodatku po polsku.
Na taki ruch - z resztą nie pierwszy raz - zdecydował się Mikaela Shiffrin, która podczas tegorocznej imprezy czterolecia wywalczyła złoto w slalomie. Reprezentantkę USA łączą z Igą Świątek przyjazne relacje, dlatego sama postanowiła zagrzać naszą tenisistkę do dalszej walki jej znanym okrzykiem. - Jazda - napisała.
Na post Igi Świątek zareagowała także inna z amerykańskich narciarek - Lindsey Vonn, dla której igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina zakończyły się w dramatyczny sposób. Wiceliderka rankingu WTA wsparła ją publicznie po jej koszmarnym wypadku, a teraz przechodząca rehabilitację narciarka postanowiła się jej nieco zrewanżować, wyrażając swój podziw za pomocą dwóch emotikonek z naprężonym bicepsem.