Komunikat Świątek z samego rana. Reakcja już po godzinie. I to po polsku

Turniej WTA 1000 w Indian Wells cieszy się ogromnym prestiżem. Iga Świątek doskonale zna już smak triumfu w słonecznej Kalifornii, gdzie triumfowała w 2022 oraz 2024 roku. Powtórka wielkiego sukcesu w tym roku stanowiłaby dla niej cenny skalp, ale droga do ewentualnego tytułu wciąż jest daleka.

Z dotychczasowych występów Igi Świątek w Indian Wells w tym sezonie możemy być jednak zadowoleni. 24-latka jako rozstawiona zawodniczka rozpoczęła zmagania od drugiej rundy, w której pokonała reprezentującą gospodarzy 187. rakietę świata - Kaylę Day.

Po triumfie nad Amerykanką przyszedł czas na bój z Marią Sakkari. Dla Igi Świątek była to okazja do rewanżu za ostatnią porażkę w Dosze. A polska tenisistka bezwzględnie z niej skorzystała.

W rozegranym w nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego meczu nasza wiceliderka światowego rankingu nie pozostawiła Greczynce większych złudzeń, ogrywając ją pewnie 6:3, 6:2. Dzięki temu awansowała do 1/8 finału, gdzie czeka ją starcie z Karoliną Muchovą.

- Cóż, myślę, że serwowałam lepiej. Return też był, no cóż, celny. Pamiętam, że w Dosze czasami źle uderzałam i nie trafiałam czysto. Dzisiaj naprawdę mogłam swobodnie naciskać Marię. Tak, po prostu powiedziałabym, że miałam dobry moment - skwitowała swój występ przeciwko Sakkari Iga Świątek.

Iga Świątek zabrała głos. Amerykanka odpowiada. I to po polsku

Później, nad ranem, Polka podsumowała swój wygrany mecz także krótkim komunikatem zamieszczonym w mediach społecznościowych. - To był zabawny i solidny dzień w biurze - napisała w języku angielskim. A co ciekawe, już po godzinie dostała odpowiedź od amerykańskiej mistrzyni olimpijskiej, w dodatku po polsku.

Na taki ruch - z resztą nie pierwszy raz - zdecydował się Mikaela Shiffrin, która podczas tegorocznej imprezy czterolecia wywalczyła złoto w slalomie. Reprezentantkę USA łączą z Igą Świątek przyjazne relacje, dlatego sama postanowiła zagrzać naszą tenisistkę do dalszej walki jej znanym okrzykiem. - Jazda - napisała.

Na post Igi Świątek zareagowała także inna z amerykańskich narciarek - Lindsey Vonn, dla której igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina zakończyły się w dramatyczny sposób. Wiceliderka rankingu WTA wsparła ją publicznie po jej koszmarnym wypadku, a teraz przechodząca rehabilitację narciarka postanowiła się jej nieco zrewanżować, wyrażając swój podziw za pomocą dwóch emotikonek z naprężonym bicepsem.

Iga Świątek Dita Alangkara/Associated Press/East News East News

Iga Świątek Aaron Favila East News

Iga Świątek Ella Ling/Shutterstock East News

Iga Świątek/Casper Ruud - Leylah Fernandez/Felix Auger-Alliasime Polsat Sport