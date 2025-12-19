Finał całego zamieszania - jeśli ma być szczęśliwy - będzie miał miejsce 1 lutego 2026 roku. Wtedy to zostanie rozegrany finał Australian Open, a to impreza, która może pozwolić Idze Świątek skompletować Wielkiego Szlema po triumfach na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023, 2024), US Open (2022) oraz Wimbledonu.

Oczywiście triumf na Antypodach nie będzie łatwym zadaniem. Do tej pory najlepszym wynikiem Igi Świątek na Australian Open był półfinał, do którego dotarła w 2022 roku oraz w minionym sezonie. Lecz historyczne statystyki nie umniejszają jej szans. A i historia ostatniego Wimbledonu pokazuje, że Polka może sięgnąć po tytuł nawet w najmniej oczekiwanym momencie.

Przekonana o tym jest także sama zainteresowana, która podzieliła się swoimi refleksjami w ostatnim wywiadzie przeprowadzonym przez Claytennis.com.

Muszę powiedzieć, że większość niesamowitych rzeczy, które dzieją się w mojej karierze, wydarzyła się, kiedy zupełnie się ich nie spodziewałam i nie skupiałam się na nich

I dodała: - Nie jestem typem osoby, która wyobraża sobie siebie z trofeum czy coś w tym stylu. Nie sądzę, żeby pomagało mi to trzymać dyscyplinę w pracy, więc myślę, że wolę skupić się na samym procesie. Poza tym nie zawsze ma się pełny wpływ na rezultaty.

Iga Świątek wprost przed Australian Open. "To coś, o czym marzę"

Iga Świątek ogłosiła także wprost, że choć skompletowanie Wielkiego Szlema nie jest jej celem na sezon 2026, pozostaje jej wielkim marzeniem. Sama dba jednak o to, by nie przerodziło się ono w wyniszczającą obsesję.

- Nie stawiam sobie takich celów. Oczywiście, to coś, o czym marzę i co chciałabym, żeby się kiedyś spełniło, ale nie zamierzam przyjeżdżać do Melbourne i myśleć o tym każdego dnia - zadeklarowała otwarcie wiceliderka rankingu WTA.

I na koniec zaznaczyła, że ma świadomość, jaką drogę musi pokonać, by myśleć o tytule w Australii.

Wiem, że jest siedem meczów do wygrania, a Wielki Szlem trwa dwa tygodnie, w trakcie których wiele może się wydarzyć. Dlatego zamierzam po prostu działać krok po kroku. Kluczem jest skupienie się na dobrych wynikach przedsezonowych, a potem zobaczymy. Ale na pewno byłoby to spełnienie marzeń

Iga Świątek - Elyse Tse. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek via ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Iga Świątek AFP