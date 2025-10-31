Partner merytoryczny: Eleven Sports

Komunikat Igi Świątek tuż przed WTA Finals. O geście Polki zrobi się głośno, wielkie wsparcie

Iga Świątek jako czołowa tenisistka świata i globalna gwiazda sportu ma bardzo ważny głos w wielu społecznych sprawach. I stara się tę rolę wykorzystywać w najlepszy możliwy sposób. Mistrzyni bardzo często porusza temat zdrowia psychicznego, który od kilku lat przestał być tematem tabu. Tym razem Świątek udowodniła jednocześnie, że ma ogromne serce i postanowiła wesprzeć utworzenie poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży.

Iga Świątek
Tenisowy sezon powoli zbliża się do końca. Najlepszym tego wyznacznikiem jest fakt, że już niebawem rozpocznie się ostatni tegoroczny turniej pań, a więc WTA Finals. Osiem najlepszych zawodniczek w Arabii Saudyjskiej powalczy o prestiżowy tytuł, a wśród nich nie mogło zabraknąć Igi Świątek. Reprezentantka Polski zmagania na tej imprezie rozpocznie od starcia z Madison Keys, a starcie rozpocznie się w sobotę nie przed godziną 16.

Świątek w fazie grupowej czekają jeszcze pojedynki z Amandą Anisimową oraz Jeleną Rybakiną. Raszynianka na imprezie w Rijadzie będzie chciała powtórzyć to, co udało się jej w 2023 roku w meksykańskim Cancun. Wówczas pierwszy raz w karierze wygrała WTA Finals i jak na razie jest to jej jedyny triumf na tym turnieju. Mimo przygotowań do rywalizacji Świątek nie zapomina o ważnych, społecznych sprawach.

Iga Świątek
Iga Świątek

    Piękny gest Igi Świątek przed WTA Finals. Ogłosiła ważne wsparcie

    Czołowa tenisistka świata bardzo często podkreśla, jak ważne jest wsparcie psychologa w sporcie oraz to, jak ważne jest dbanie o zdrowie psychiczne. Temat ten coraz częściej pojawia się w różnych dyskusjach, bo m.in. depresja staje się chorobą cywilizacyjną, a niekiedy wciąż jest bagatelizowana, co może doprowadzić do dramatycznych skutków. Świątek kolejny raz udowodniła, że za słowami idą czyny.

    Iga Świątek i Madison Keys zagrają w sobotę na WTA Finals
    Iga Świątek

      Reprezentantka Polski w mediach społecznościowych postanowiła poinformować, że wesprze powstanie poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w Piotrkowie Trybunalskim. Nawiązała tym samym do początku października, a konkretnie do 10 dnia tego miesiąca, kiedy obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego.

      "Październik jeszcze trwa, więc nawiązując do Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, chciałabym oficjalnie ogłosić, że w tym roku wesprzemy utworzenia Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim" - powiedziała Świątek na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

      Iga Świątek
      WTA Finals

      Iga Świątek w trakcie finału US Open 2022
      Młoda kobieta w sportowej koszulce i jasnej czapce z daszkiem, skierowana twarzą w bok, w naturalnym świetle na tle rozmytego tła.
