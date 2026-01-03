Komunikat dla Świątek. Nic z 1632 punktów. Jaśniej się już nie da

Coco Gauff rozpoczyna rok 2026 rywalizacją w United Cup w barwach Stanów Zjednoczonych. W sobotę trzecia rakieta świata uratowała swoją reprezentację, prowadząc ją do zwycięstwa w starciu z Argentyną. Już za dwa dni 21-latka znów będzie mogła pokazać klasę, tym razem podczas rywalizacji z Hiszpanią, w trakcie której czekać będzie na nią singlowy pojedynek z Jessicą Bouzas Maneiro.

Przy okazji swojego występu na United Cup Coco Gauff miała okazję porozmawiać z mediami, a podczas udziału w konferencji prasowej podzieliła się swoimi przemyśleniami związanymi z inauguracją nowego sezonu oraz złożyła jednoznaczną deklarację co do swoich tegorocznych aspiracji.

- Rozpoczęcie roku od tych rozgrywek drużynowych jest idealne, to idealna równowaga między zabawą, a presją rywalizacji. Z każdym dniem czuję się coraz bardziej komfortowo jeśli chodzi o mój tenis. Miałam okazję odpocząć i dobrze potrenować na Florydzie w okresie przygotowawczym - powiedziała Amerykanka, cytowana przez portal puntodebreak.com.

Po czym otwarcie ogłosiła:

Chcę być bardziej regularna, aby móc walczyć o pierwsze miejsce w rankingu WTA

Tenis. Coco Gauff chce trafić na szczyt rankingu WTA. Ile traci do Świątek i Sabalenki?

Cel Coco Gauff jest niezwykle ambitny, a zadanie wyjątkowo trudne. Nie tylko ze względu na formę swoich rywalek, ale i obecną stratę do Igi Świątek oraz Aryny Sabalenki. Polka ma nad zawodniczką ze Stanów Zjednoczonych obecnie 1632 punkty przewagi, a Białorusinka aż 4107.

21-latka nic sobie jednak z tego nie robi. A przy tym zaznaczyć trzeba, że to dwie czołowe rakiety świata będą znajdować się pod większą presją od niej, broniąc w 2026 roku większej liczby punktów.

Co ciekawe, na temat powrotu na szczyt rankingu WTA wypowiedziała się przy okazji turnieju United Cup także sama Iga Świątek.

- Wywalczenie miana numeru jeden jest trudne, zwłaszcza gdy Aryna Sabalenka grała świetnie w ostatnich latach. Ale szczerze, skupię się tylko na sobie, bo to jedyna możliwa droga. Nie muszę wybierać, co jest dla mnie ważniejsze, co będzie moim priorytetem. Jestem wciąż młoda. Mam mnóstwo czasu na robienie różnych rzeczy i sięganie po różne cele w mojej karierze - przekazała polska tenisistka.

