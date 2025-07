Komunikat 4 dni po triumfie Świątek. Szok ws. Sabalenki. Decydujące 16 godzin

Kurz emocji po Wimbledonie jeszcze nie opadł, a przecież jest co wspominać. Tegoroczna edycja wielkoszlemowym zmagań na londyńskiej trawie doskonale pokazuje, za co wszyscy kibice kochają sport, w tym przypadku - tenis. Bo jeśli po tytuł miała sięgnąć któraś z najlepszych tenisistek minionych sezonów, zdecydowaną faworytką zdawała się Aryna Sabalenka. Tymczasem z wygranej cieszyła się Iga Świątek , która w poprzednich latach była na bakier z grą na zielonych kortach. Polska tenisistka triumfem na Wimbledonie w zasadzie... zaskoczyła samą siebie.

- To wszystko brzmi niesamowicie, dość surrealistycznie. Po prostu doceniam każdą minutę i jestem z siebie dumna, bo kto by się tego spodziewał? Zwłaszcza po sezonie pełnym wzlotów i upadków oraz oczekiwań, którym nie udało mi się dorównać. Mam wrażenie, że tenis ciągle mnie zaskakuje, a ja ciągle zaskakuję samą siebie. Jestem naprawdę zadowolona z całego procesu, z tego, jak to wyglądało od pierwszego dnia, kiedy wyszliśmy na trawiasty kort. Czuję, że zrobiliśmy wszystko, żeby wszystko poszło w tym kierunku, nie spodziewając się takiego finału, a po prostu ciężko pracując - mówiła Iga Świątek po finałowym zwycięstwie nad Amandą Anisimovą.