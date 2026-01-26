Australian Open wkracza już w decydującą fazę. Aryna Sabalenka, Iva Jovic, Elina Switolina, Coco Gauff, Jessica Pegula i Amanda Anisimova wywalczyły sobie już przepustki do najlepszej ósemki. O znalezienie się w tym gronie Iga Świątek powalczy z Maddison Inglis około 9 czasu polskiego. To właśnie w sesji wieczornej odbędzie się spotkanie Polki z Australijką.

Madison Keys poza Australian Open. Nici z rewanżu Świątek

W gronie najlepszych ośmiu tenisistek zabrakło Madison Keys, która nie obroni wywalczonego sensacyjnie przed rokiem tytułu. Amerykanka poległa w rywalizacji z Pegulą i tym samym nie dojdzie do wyczekiwanego przez kibiców z Polski rewanżu z Igą Świątek.

Przed rokiem to właśnie Keys zatrzymała ją w półfinale, wygrywając w trzech setach po prawdziwie dramatycznym meczu. W jej rywalizacji z rodaczką w 1/8 finału również doszło do dramatu, o którym mówi zresztą obecnie niemal cały świat.

Kompromitacja mistrzyni Australian Open. Cały świat patrzył

Media społecznościowe obiegło kuriozalne nagranie z kompletnie nieudanym zagraniem 30-latki. Skala błędu jest wręcz porażająca. Nic więc dziwnego, że profil, który je udostępnił określił je mianem "najgorszego smecza zza głowy w tegorocznym Australian Open". To trzeba zobaczyć.

Przy stanie 4:1 i 15-0 dla Peguli w pierwszym secie Medison Keys miała przy siatce wysoką piłkę, z którą mogła na dobrą sprawę zrobić, co chciała. Zakończyć wymianę efektywnym smeczem i dopisać do swojego konta punkty - tak miało być. A zamiast tego posłała piłkę wysoko w trybuny, a po chwili skryła twarz w dłoniach.

Świątek uspokaja: „Fizycznie czuję się dobrze", mimo choroby

Jak można było się spodziewać, po takiej kompromitacji komentujący nie zostawili na niej wręcz suchej nitki. Wiele z wpisów nie nadaje się wręcz do cytowania. Do ewentualnego meczu z Świątek Keys mogło dojść i tak najwcześniej na etapie półfinału. Pewne już jest, że nie dojdzie.

