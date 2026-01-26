Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kompromitacja mistrzyni Australian Open, nie będzie rewanżu ze Świątek. Szok w Melbourne

Jakub Rzeźnicki

Jeszcze zanim Iga Świątek i Maddison Inglis wyszły na kort, aby w wieczornej sesji zmierzyć się o prawo do gry w ćwierćfinale, na Australian Open doszło do kilku ważnych rozstrzygnięć. Z turniejem pożegnała się Madison Keys, a więc obrończyni tytułu sprzed roku. Nie dość, że gładko poległa ona z rodaczką - Jessiką Pegulą, to jeszcze skompromitowała się wręcz podczas jednego zagrania. Nagranie z "popisu" 9. rakiety świata błyskawicznie obiegło media społecznościowe.

Tenisistka w zielonej koszulce wyraża emocje, unosząc rakietę i składając dłonie nad głową, na niebieskim korcie. W okrągłym kadrze po lewej stronie druga zawodniczka w sportowym stroju i czapce obserwuje sytuację.
Nie dojdzie w tym roku na Australian Open do rewanżu Igi Świątek z Madison KeysMARK AVELLINO / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP /WILLIAM WEST / AFPAFP

Australian Open wkracza już w decydującą fazę. Aryna Sabalenka, Iva Jovic, Elina Switolina, Coco Gauff, Jessica Pegula i Amanda Anisimova wywalczyły sobie już przepustki do najlepszej ósemki. O znalezienie się w tym gronie Iga Świątek powalczy z Maddison Inglis około 9 czasu polskiego. To właśnie w sesji wieczornej odbędzie się spotkanie Polki z Australijką.

Madison Keys poza Australian Open. Nici z rewanżu Świątek

W gronie najlepszych ośmiu tenisistek zabrakło Madison Keys, która nie obroni wywalczonego sensacyjnie przed rokiem tytułu. Amerykanka poległa w rywalizacji z Pegulą i tym samym nie dojdzie do wyczekiwanego przez kibiców z Polski rewanżu z Igą Świątek.

    Przed rokiem to właśnie Keys zatrzymała ją w półfinale, wygrywając w trzech setach po prawdziwie dramatycznym meczu. W jej rywalizacji z rodaczką w 1/8 finału również doszło do dramatu, o którym mówi zresztą obecnie niemal cały świat.

    Kompromitacja mistrzyni Australian Open. Cały świat patrzył

    Media społecznościowe obiegło kuriozalne nagranie z kompletnie nieudanym zagraniem 30-latki. Skala błędu jest wręcz porażająca. Nic więc dziwnego, że profil, który je udostępnił określił je mianem "najgorszego smecza zza głowy w tegorocznym Australian Open". To trzeba zobaczyć.

    Przy stanie 4:1 i 15-0 dla Peguli w pierwszym secie Medison Keys miała przy siatce wysoką piłkę, z którą mogła na dobrą sprawę zrobić, co chciała. Zakończyć wymianę efektywnym smeczem i dopisać do swojego konta punkty - tak miało być. A zamiast tego posłała piłkę wysoko w trybuny, a po chwili skryła twarz w dłoniach.

    Świątek uspokaja: „Fizycznie czuję się dobrze”, mimo choroby© 2026 Associated Press

    Jak można było się spodziewać, po takiej kompromitacji komentujący nie zostawili na niej wręcz suchej nitki. Wiele z wpisów nie nadaje się wręcz do cytowania. Do ewentualnego meczu z Świątek Keys mogło dojść i tak najwcześniej na etapie półfinału. Pewne już jest, że nie dojdzie.

    Tenisistka ubrana w jasny strój sportowy z białą czapką na głowie trzyma rakietę na korcie tenisowym podczas meczu. Tło rozmyte, w centrum uwagi sportowczyni w trakcie gry.
    Madison KeysAA/ABACANewspix.pl
    Dwie tenisistki witają się przy siatce po zakończonym meczu, ubrane w kolorowe stroje sportowe, na tle kortu tenisowego podczas słonecznego dnia.
    Jessica Pegula i Madison KeysMartin KeepAFP
    Tenisistka ubrana w sportowy strój celebruje zdobycie punktu na korcie, trzymając rakietę w jednej ręce i zaciskając pięść w geście triumfu. Jasne oświetlenie podkreśla determinację i emocje zawodniczki.
    Iga ŚwiątekEXPA/ Pressesports/ Virginie Bouyer/PRESSE SPORTSNewspix.pl

