Kompromitacja Hiszpanów przed igrzyskami. Co za bzdury o Idze Świątek

Iga Świątek jest niekwestionowaną królową paryskiej mączki. Nasza gwiazda od 2020 roku zawsze grała w finale turnieju rangi Wielkiego Szlema na kortach imienia Rolanda Garrosa, choć nie zawsze działo się to w singlu. Gdy jednak wychodziła na kort, aby rywalizować jeden na jeden z rywalką, to kolejne przeciwniczki mogły jedynie patrzeć, jak Polka wznosi na koniec puchar ku niebu i cieszy się z kolejnego tryumfu. Takich w Paryżu ma już dokładnie cztery, a ostatni raz przegrała tam w 2021 roku.

W związku z tym nie może być inaczej i Polka przed igrzyskami w Paryżu traktowana jest za właściwie murowaną faworytkę nie tyle do medalu, co zwyczajnie do złota. Każde inne rozstrzygniecie imprezy, niż Iga Świątek ze złotym medalem na szyi będzie wręcz sensacją. Podobnego zdania zdaje się być hiszpańska "Marka", która pokusiła się sporządzić listę 50 największych gwiazd nadchodzących igrzysk olimpijskich i Polka się na niej oczywiście znalazła, obok choćby Carlosa Alcaraza, który jest faworytem u panów.