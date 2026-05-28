Kompletne zaskoczenie przed starciem Świątek - Linette. Trener bez tajemnic

Magda Linette po mistrzowsku zagrała z faworyzowaną Jeleną Ostapenko, a wszystko pod czujnym okiem twojej żony Agnieszki Radwańskiej. Technika Magdy, wzmocniona profesorskimi radami, w takim pojedynku odegrały niebagatelną rolę.

Dawid Celt: - Agnieszka powiedziała po meczu, że nie przegrywa na korcie i nie przegrywa poza kortem ze Ostapenko - tak pół żartem, pół serio. To był świetny mecz w wykonaniu Magdy, naprawdę byłem pod dużym wrażeniem tego, co pokazała. Ten spokój, opanowanie, trzymanie piłki nisko, bardzo płynne ruchy oraz płynne uderzanie w pierwszym i trzecim secie.

- W drugim secie dała się trochę zaskoczyć. Oczywistym było i też była uczulana przez Marka Gellarda i Agnieszkę na to, że Ostapenko po słabym pierwszym secie zaatakuje i trzeba być gotowym, czyli trzeba przypilnować początku. Tego się nie udało zrobić, natomiast reakcja w trzecim secie, powrót z 15-40 przy 2:2, to była duża sprawa, bo zaczynało wyglądać nieciekawie i zaczynało się układać na stronę Ostapenko. Od tego stanu 15-40 świetne serwowanie pozwoliło Magdzie utrzymać się w gemie, zamknąć go i w zasadzie, z perspektywy czasu, możemy powiedzieć, że to był najważniejszy fragment tego trzeciego seta.

Magda po raz drugi pokonała Ostapenko na ceglanej mączce, za jednym zamachem eliminując z turnieju koszmar Igi Świątek, której bilans z Łotyszką wynosi 0-6. Ty jako kapitan reprezentacji i trener reprezentacji musisz być obiektywny, ale będziemy z wielką uwagą obserwować jednak ten mecz Igi Świątek z Magdą Linette. Przed nami wielkie emocje.

- Wielkie święto myślę dla wszystkich, bo wszyscy są szczęśliwi. Magda jest bardzo szczęśliwa, w końcu awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa, a to jest świetny wynik. Iga pewnie w głębi duszy cieszy się z tego, że nie musi grać ze Ostapenko. I jednocześnie cieszy się też ze zwycięstwa Magdy Linette, bo przecież są koleżankami i rodaczkami. Są powody do optymizmu oraz powody do radości. Obyśmy mieli jak najwięcej takich sytuacji i ja osobiście bardzo się cieszę. Cztery dziewczyny mieliśmy w drugiej rundzie, w trzeciej mamy już dwie. Mam nadzieję, że dołączy jeszcze Maja, też zagra dobry mecz i zamelduje się w trzeciej rundzie.

Iga po swoim meczu, jeszcze bez przygotowania pod Magdę, powiedziała: "Magda wybiera odpowiednie okazje do tego, żeby przyspieszyć. Gra dość płasko, ale zobaczę teraz, jak gra, może tutaj na mączce z większą ilością rotacji". Czy Magda będzie mogła czymś zaskoczyć Igę?

- Myślę, że znają się na tyle dobrze, że niczym tutaj Igi nie zaskoczy. A Iga będzie chciała się zrewanżować, wyciągnie wnioski, przeanalizuje sobie to spotkanie z Miami. To, co zrobiła źle i co może teraz zrobić lepiej. Nie sądzę, żeby tutaj ktoś mógł drugą stronę czymś zaskoczyć.

Pytanie jest też takie, czy Magda na tej intensywności, która tutaj już w obu meczach ją dotknęła, zdoła się na tyle zregenerować. To jest pewnie jedno z największych wyzwań, żeby to paryskie piekło przetrzymać w starciu z tak intensywnie grającą tenisistką jak Iga.

- Na pewno będzie to wymagające spotkanie. Ja myślę, że Magda podejdzie do tego bez jakichś większych oczekiwań, bo już dużo w tym turnieju zrobiła. Oczywiście będzie chciała więcej. Na szczęście z jej perspektywy ma dzień wolny, więc będzie się mogła zregenerować. Już wiedzą jak to robić. Wykorzystali bardzo dobrze z Markiem i Agnieszką dwa dni wolnego po meczu z Valentovą. To był bardzo trudny czas dla Magdy, dużo pracy z fizjoterapeutami i duży nacisk na odnowę, więc myślę, że przed meczem z Igą będzie podobnie.

Tak z ręką na serduchu, wyobrażałeś sobie ten polsko-polski mecz w trzeciej rundzie?

- Miałem wątpliwości, bo Magda nie grała dobrze na ziemi do tej pory. Jednak myślę, że paradoksalnie te warunki, szybsze korty, to że generalnie mamy szybsze granie w Paryżu, jej pomaga. Z jednej strony jest to piekielnie trudne, bo sam wiesz w jakiej piekarni tutaj przebywamy, ale to powoduje, że gra jest szybsza. Uważam, że Magdzie w tych dwóch meczach to sprzyjało.

Właśnie, w czwartek gra Maja Chwalińska. Wielkie brawa dla tej dziewczyny, że ciągle się nie poddaje. I jest to także zwycięstwo tego technicznego tenisa. Twoja małżonka Agnieszka nie miała świetnych warunków, a była w czołówce światowej. Teraz, po kilku latach przerwy, próbuje przebijać się Maja. Te topspiny i całościowo gra zupełnie inna niż u większości tenisistek też jest godne pochwalenia.

- Zdecydowanie tak, to jest jej unikatowy, w zasadzie niespotykany styl. Wiele dziewczyn jeszcze przez jakiś czas będzie się dało zaskoczyć tym, co Maja prezentuje, właśnie tym sposobem gry. Pierwszą tak dużą ofiarą Mai była Chinka Zheng. Zobaczymy jak pracę domową odrobi Elise Mertens. Belgijka jest bardzo solidna, trzymająca poziom od wielu lat. Nie wypada poniżej pewnej lokaty, do tego solidność w zasadzie w każdym elemencie, dobra deblistka. Więc wyzwanie dla Majki będzie bardzo duże. Co może robić? Może czarować, tu nic innego nie wymyślimy. I próbować dokładać do tego odrobinę więcej agresji. Od czasu do czasu przyspieszyć, wejść na piłkę i zerwać rytm, plus te czary. Każda piłka inna: góra, dół, bok, slajd, skrót. Po prostu wszystko to, co ona potrafi najlepiej.

Magda Linette miała powody do radości w trakcie spotkania z Jekateriną Aleksandrową Martin Keep AFP





Daniil Medvedev - Martin Landaluce. Skrót meczu Polsat Sport