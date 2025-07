I każdorazowo, przed ich rozpoczęciem, zwracałem uwagę na to, że wybory Igi Świątek wydają się być znacznie bardziej racjonalne od tych, dokonywanych przez jej przeciwniczki z Rosji i Szwajcarii . A teraz nie tyle tą samą, co jeszcze bardziej "szaloną" ścieżką, zdecydowała się podążyć Amanda Anisimova ...

W Londynie już mamy nieznośny upał i można się spodziewać, że kilka najbliższych godzin będzie bardzo trudnych nie tyle dla młodych organizmów, ile przede wszystkich dla mnóstwa starszych i seniorów, którzy tłumnie przybywają do kompleksu kortów. A trzeba pamiętać, że setki i tysiące ludzi od najwcześniejszych godzin porannych ustawiają się w kolejkach, by zapolować na bilety w dniu meczowym, a wielu wybiera biwakowanie w wimbledońskim parku na polu namiotowym. Dla licznych osób to jest gigantyczny wysiłek.