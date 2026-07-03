Kompletne zaskoczenie na treningu Świątek. Wszyscy przecieraliśmy oczy
Tego nikt się nie spodziewał! Na czele z Igą Świątek, a także z - tak, tak - Agnieszką Radwańską. Przecierałem oczy ze zdumienia, zbliżając się do treningowego kortu numer osiem w kompleksie Aorangi, widząc na jednym korcie dwie wielkie rodaczki na starcie zajęć trzeciej tenisistki świata. Oczy się radowały, bo nie dość, że mistrzyni slajsa wykonała w ciągu kwadransa sporo dobrej roboty z 25-latką, to w dodatku taki układ wywołał mnóstwo uśmiechu w całym teamie obrończyni tytułu.
Podkreślmy to jeszcze raz - tego scenariusza w ogóle nie było w planie. Absolutnie! Wszystko po pytaniu wysłannika Interii do Wimbledonu wyjaśniła Agnieszka Radwańska, gdy już pakowała rakietę do torby, zostawiając na miejscu ogromną dawką dobrej energii.
Siła i finezja na korcie. Świątek kontra Radwańska
- Ja dzisiaj grałam swój trening, po nim przechodziłam tu obok kortu Igi i wszystko zrodziło się spontanicznie - promieniała "Isia", przygotowująca się do turnieju legend w parze z mającą polskie korzenie Caroline Wozniacki. Idze wydatnie pomogła w szlifie formy do jutrzejszego pojedynku w trzeciej rundzie z Filipinką Alexandrą Ealą.
- To nie był pierwszy raz, gdy grałam razem z Igą. Kiedyś miałyśmy pokazówkę w Krakowie, wcześniej też grałyśmy wspólny trening, ale ciekawostką jest to, że dopiero po raz pierwszy na trawie - zaakcentowała finalistka Wimbledonu z 2012 roku.
- Jeszcze tylko nie grałyśmy z Igą na mączce, ale mówię tak: ja z nią na clay nie wchodzę - śmiała się 37-letnia krakowianka, wiedząc czym to pachnie w konfrontacji z czterokrotną mistrzynią Roland Garros.
Treningowa gierka obu gwiazd rozpoczęła się na starcie zajęć Świątek. Ze strony "Isi" oglądaliśmy wymuskane slajsy z głębi kortu, których Iga by się nie powstydziła. - Co to było? - w pewnym momencie krzyknęła z uśmiechem trzecia tenisistka świata, gdy slajsik odbił się na jej stronie tak, że nie zdołała przenieść piłki nad siatką.
- Specjalne zagranie a'la Aga - odpowiedział Tomasz Moczek, który był najszczęśliwszym facetem na zajęciach. Zawsze w roli eksploatowanego sparingpartnera, a teraz mógł przyglądać się treningowi tak samo, jak trener od przygotowania fizycznego i motorycznego Maciej Ryszczuk oraz psycholożka Daria Abramowicz.
Konsternacja na konferencji Świątek. Tej odpowiedzi nikt nie przewidział
Po kilkunastu minutach intensywnych zagrań z obu stron, przy PESEL-u różniącym obie zawodniczki o 12 lat, Iga Świątek doceniła kunszt swojej wielkiej poprzedniczki. - Daj mi trochę przerwy - zwróciła się do Agnieszki. Schodząca z kort "Isia" odparła: - Ja też ledwo zipię. Na bezdechu od pięciu minut - śmiała się.
Najpiękniejsza wypowiedź, będąca uznaniem klasy Świątek, padła jednak w tym momencie.
- Ja do legend przygotowuję się z legendami. Tak, jak przystało - Radwańska tą wypowiedzią pokazała najwyższą klasę.
Po Radwańskiej do zadaniowej roli, na życzenie szefa, czyli trenera Francisco Roiga, wszedł Moczek, ale chodziło tylko o pokrycie pewnej strefy z jednej strony kortu. Na drugiej połowie stał Hiszpan, a Iga znów realizowała - jak poprzednim razem - koncepcję konkretnych zagrań.
- Bardzo dobra prędkość i spin - chwalił podopieczną szkoleniowiec, gdy Iga forhendem trafiała w różne strefy kortu.
Następnie dostała zadanie, aby ostrzeliwać narożnik kortu, w którym ustawiony był Roig i ze stojącej piłki posyłał jej zagrania. Iga znów bez końca "strzelała" forhendem, a raz tak przyłożyła trenerowi w okolice nerki, że aż skrzywił się z bólu. Jednak nic się nie odezwał, w gruncie rzeczy przecież chodziło mu o bicie w punkt.
Rady odnośnie woleja też były fachowe. Bardzo drobiazgowe, począwszy od tego jak ułożyć rakietę, a skończywszy na tym, jaką wykonać dynamikę ruchu całego ramienia. W końcu, gdy wybiła 30 minuta zajęć, Iga dłużej nie poskromiła swojej ciekawości.
- Dlaczego tylko forhend? - rzuciła pytanie.
- Bo ty grasz głównie forhendem, grasz więcej tą stroną - spokojnym głosem odparł trener, a zarazem pedagog.
Po 40 minutach trzeba było, zgodnie z ustaleniem, zwrócić przepustkę na trening. Gdy opuszczałem okolice kortu, Iga już szlifowała podanie, a jej sparingpartnerem został lokalny zawodnik. Co ważne, leworęczny, wszak jej najbliższa rywalka Alexandra Eala gra właśnie z tej pozycji. Jakby ciekawostek było mało, w tym momencie z naprzeciwka nadchodziła wystrojona w elegancki casualowy zestaw i modne okulary Filipinka, aby rozpocząć swoje zajęcia.