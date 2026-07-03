Podkreślmy to jeszcze raz - tego scenariusza w ogóle nie było w planie. Absolutnie! Wszystko po pytaniu wysłannika Interii do Wimbledonu wyjaśniła Agnieszka Radwańska, gdy już pakowała rakietę do torby, zostawiając na miejscu ogromną dawką dobrej energii.

Siła i finezja na korcie. Świątek kontra Radwańska

- Ja dzisiaj grałam swój trening, po nim przechodziłam tu obok kortu Igi i wszystko zrodziło się spontanicznie - promieniała "Isia", przygotowująca się do turnieju legend w parze z mającą polskie korzenie Caroline Wozniacki. Idze wydatnie pomogła w szlifie formy do jutrzejszego pojedynku w trzeciej rundzie z Filipinką Alexandrą Ealą.

- To nie był pierwszy raz, gdy grałam razem z Igą. Kiedyś miałyśmy pokazówkę w Krakowie, wcześniej też grałyśmy wspólny trening, ale ciekawostką jest to, że dopiero po raz pierwszy na trawie - zaakcentowała finalistka Wimbledonu z 2012 roku.

- Jeszcze tylko nie grałyśmy z Igą na mączce, ale mówię tak: ja z nią na clay nie wchodzę - śmiała się 37-letnia krakowianka, wiedząc czym to pachnie w konfrontacji z czterokrotną mistrzynią Roland Garros.

Treningowa gierka obu gwiazd rozpoczęła się na starcie zajęć Świątek. Ze strony "Isi" oglądaliśmy wymuskane slajsy z głębi kortu, których Iga by się nie powstydziła. - Co to było? - w pewnym momencie krzyknęła z uśmiechem trzecia tenisistka świata, gdy slajsik odbił się na jej stronie tak, że nie zdołała przenieść piłki nad siatką.

- Specjalne zagranie a'la Aga - odpowiedział Tomasz Moczek, który był najszczęśliwszym facetem na zajęciach. Zawsze w roli eksploatowanego sparingpartnera, a teraz mógł przyglądać się treningowi tak samo, jak trener od przygotowania fizycznego i motorycznego Maciej Ryszczuk oraz psycholożka Daria Abramowicz.

Konsternacja na konferencji Świątek. Tej odpowiedzi nikt nie przewidział

Po kilkunastu minutach intensywnych zagrań z obu stron, przy PESEL-u różniącym obie zawodniczki o 12 lat, Iga Świątek doceniła kunszt swojej wielkiej poprzedniczki. - Daj mi trochę przerwy - zwróciła się do Agnieszki. Schodząca z kort "Isia" odparła: - Ja też ledwo zipię. Na bezdechu od pięciu minut - śmiała się.

Najpiękniejsza wypowiedź, będąca uznaniem klasy Świątek, padła jednak w tym momencie.

- Ja do legend przygotowuję się z legendami. Tak, jak przystało - Radwańska tą wypowiedzią pokazała najwyższą klasę.

Po Radwańskiej do zadaniowej roli, na życzenie szefa, czyli trenera Francisco Roiga, wszedł Moczek, ale chodziło tylko o pokrycie pewnej strefy z jednej strony kortu. Na drugiej połowie stał Hiszpan, a Iga znów realizowała - jak poprzednim razem - koncepcję konkretnych zagrań.

- Bardzo dobra prędkość i spin - chwalił podopieczną szkoleniowiec, gdy Iga forhendem trafiała w różne strefy kortu.

Następnie dostała zadanie, aby ostrzeliwać narożnik kortu, w którym ustawiony był Roig i ze stojącej piłki posyłał jej zagrania. Iga znów bez końca "strzelała" forhendem, a raz tak przyłożyła trenerowi w okolice nerki, że aż skrzywił się z bólu. Jednak nic się nie odezwał, w gruncie rzeczy przecież chodziło mu o bicie w punkt.

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Rady odnośnie woleja też były fachowe. Bardzo drobiazgowe, począwszy od tego jak ułożyć rakietę, a skończywszy na tym, jaką wykonać dynamikę ruchu całego ramienia. W końcu, gdy wybiła 30 minuta zajęć, Iga dłużej nie poskromiła swojej ciekawości.

- Dlaczego tylko forhend? - rzuciła pytanie.

- Bo ty grasz głównie forhendem, grasz więcej tą stroną - spokojnym głosem odparł trener, a zarazem pedagog.

Po 40 minutach trzeba było, zgodnie z ustaleniem, zwrócić przepustkę na trening. Gdy opuszczałem okolice kortu, Iga już szlifowała podanie, a jej sparingpartnerem został lokalny zawodnik. Co ważne, leworęczny, wszak jej najbliższa rywalka Alexandra Eala gra właśnie z tej pozycji. Jakby ciekawostek było mało, w tym momencie z naprzeciwka nadchodziła wystrojona w elegancki casualowy zestaw i modne okulary Filipinka, aby rozpocząć swoje zajęcia.

Z Wimbledonu - Artur Gac

Iga Świątek i Agnieszka Radwańska Artur Gac PUSTE

Iga Świątek, Agnieszka Radwańska i Daria Abramowicz Artur Gac PUSTE





Iga Świątek jedną z głównych faworytek do wygrania Wimbledonu. Rywalki zmieniły podejście do Polki. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport