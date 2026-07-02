Dosłownie był tylko jeden moment w trwającym nieco ponad godzinę meczu Igi Świątek z Karoliną Pliskovą, gdy poziom gry Polki zaliczył mały spadek. Z trudniejszego położenia wygrzebała się w mgnieniu oka i właśnie z tego faktu, choćby w porównaniu do meczu z Taylor Townsend, ale i wielu wcześniejszych, 25-latka była najbardziej zadowolona.

Iga Świątek w jednej formie. Na korcie oraz na konferencji

- Właśnie to podobało mi się w tym meczu, że w sumie jak popełniałam jakiś błąd, to od razu była korekta. Czułam się na tyle solidnie, że po prostu mogłam grać swoją grę, niezależnie od tego, co Karolina mogła zrobić z drugiej strony. Cały mecz byłam też dobrze skoncentrowana, więc za mną na pewno pozytywny dzień - uśmiechała się Iga Świątek, którą dziennikarz porównał do tenisowego... MacGyvera, który w niegdyś popularnym serialu z kawałka sznurka i zestawu śrubek potrafił zrobić dosłownie wszystko.

Dzisiaj na konferencji prasowej zgadzało się kompletnie wszystko. A najlepsze było to, że Świątek swoim luzem i sposobem zachowania korespondowała z tym, co chwilę wcześniej działo się na korcie. Można było przed meczem obawiać się płaskich zagrań 34-letniej Czeszki, ale Iga zagrała wspaniale na returnie, zupełnie wytrącając przeciwniczce jakiekolwiek atuty.

Korespondent Interii skierował rozmowę na to, że często patrzymy w kierunku dużych rzecz, a warta podkreślenia jest niewiarygodna regularność naszej gwiazdy. Na 26 występów wielkoszlemowych zaliczyła dotąd komplet 26 awansów co najmniej do trzeciej rundy tych najtrudniejszych zmagań świata. Słuchają tej statystyki i pytania tenisistka nie ukrywała zadowolenia. Przyznała, że zupełnie nie była tego świadoma.

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- Nie wiedziałam o tym, bo szczerze mówiąc tego nie liczę. Przy czym wiem, że jestem z tych zawodniczek, która przechodzi pierwsze rundy, więc super. Zawsze staram się być gotowa do każdego meczu, niezależnie od tego, jaka jest przeciwniczka - najpierw odparła bohaterka dnia, a następnie kontynuowała:

- Wiadomo, że w pierwszych rundach można wylosować raczej te z niższym rankingiem i łatwo jest podejść do tych spotkań bardziej nonszalancko. A ja zawsze jestem gotowa od początku turnieju. I wiem, że w Wielkim Szlemie też mogą zdarzyć się różne niespodzianki. Dlatego ta czujność też mi pomaga być stabilną i gotową od pierwszych meczów - podsumowała ten wątek czołowa tenisistka świata.

Z Wimbledonu - Artur Gac

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Iga Świątek – Karolina Pliskova. Zwycięska piłka meczowa. WIDEO Polsat Sport