Komentator naprawdę powiedział to o Świątek i Abramowicz. Polacy oburzeni

Turniej US Open wszedł w fazę decydujących rozstrzygnięć. Na pokładzie zostało już tylko osiem najlepszych zawodniczek. W tym Iga Świątek, która zmierzy się jutro z Amandą Anisimovą w ćwierćfinale amerykańskiego turnieju wielkoszlemowego.

W grze są również Aryna Sabalenka, Marketa Vondrousova, Naomi Osaka, Karolina Muchova, Jessica Pegula i Barbora Krejcikova. Raszynianka powinna zwrócić szczególną uwagę na starcie Osaki z Muchovą. Bowiem, w przypadku awansu Polki do półfinału to właśnie ze zwyciężczynią tego pojedynku stoczy bój o finał US Open. To również szansa na ciekawą rywalizację z Japonką, trenowaną od niedawna przez byłego szkoleniowca Świątek, Tomasza Wiktorowskiego.

Świątek idzie jak burza w US Open. Jednego jest już pewna

Iga Świątek jest już w ćwierćfinale US Open, co oznacza, że obroniła punkty sprzed roku. Wtedy to dotarła właśnie do 1/4, gdzie musiała uznać wyższość Jessici Peguli. Amerykanka przegrała wówczas w finale z Aryną Sabalenką, na której to spoczywa największa presja.

Raszynianka, jeżeli awansuje do półfinału, z pewnością zyska kolejne punkty w rankingu WTA. Białorusinka została zatem zmuszona do tego, by dystans między nią a Polką nie zmniejszył się za bardzo. Przewaga Sabalenki nad Świątek wciąż jest duża i po US Open na pewno nie zostanie strącona z pozycji liderki. Zawodniczki weszły jednak w ten etap sezonu, w którym to Białorusinka musi bronić swojego dorobku. Iga Świątek może tylko zyskać, a jest to efekt słabszych wyników raszynianki przed rokiem.

W kontekście jednej kwestii Iga Świątek może być całkowicie spokojna. Jej pozycja w rankingu WTA po US Open zostanie niezachwiana. To wszystko przez odpadnięcie Coco Gauff w 1/8 z Naomi Osaką. Amerykanka, która jest obecnie głównym zagrożeniem dla Polki, przegrała z Japonką 0:2. Obecnie, w rankingu WTA Live (stan na 2.09.2025) Świątek ma na koncie 7933 punkty, a Coco Gauff - 7874. Tenisistka z Raszyna może więc tylko i wyłącznie zdystansować się od rywalki.

Świątek walczyła o awans. Nagle padły takie słowa komentatora Eurosportu

W ostatnim meczu Iga Świątek grała z Jekateriną Aleksandrową (12. WTA). Polka wygrała 6:3, 6:1 i po nieco ponad godzinie gry zameldowała się w ćwierćfinale US Open. W trakcie spotkania, na antenie zagranicznego Eurosportu kibice mogli usłyszeć zaskakujące słowa o raszyniance i jej psycholog Darii Abramowicz.

Był wynik 4:3 dla Igi Świątek w pierwszym secie. Polka przymierzała się do serwisu, kiedy to jeden z komentatorów Eurosportu wypalił. Chciał pochwalić raszyniankę za mentalność, podkreślając rolę Darii Abramowicz. Ten jednak przedstawił ją jako "psycholog i życiową partnerkę" Igi Świątek.

Po tych słowach o "życiowej partnerce" w sieci zawrzało. Internauci, również z Polski, nie kryją oburzenia tymi słowami.

- Który skończony de*il najgorszy znowu powiedział o Darii, że to życiowa partnerka Igi? - grzmi jedna z użytkowniczek serwisu X.

- Czy on jest naćpany? - pisze kolejny internauta.

- Nikt się nie przesłyszał, komentator naprawdę to powiedział - brzmi kolejny komentarz do powyższego filmiku.

Temat relacji Świątek i Abramowicz to od dłuższego czasu pole medialnych spekulacji. Zatem, takie słowa wypowiedziane na żywo tylko podsycają nastroje. Tym bardziej, że psycholog jest nim na pełen etat i spędza znaczą część swojego czasu z tenisistką.

US Open 2025: Iga Świątek w ćwierćfinale! [Dzień 9] AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek oraz jej psycholog, Daria Abramowicz Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Daria Abramowicz Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Iga Świątek Al Bello AFP