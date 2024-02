Kolejny tytuł Igi Świątek, a tu jeszcze takie wieści. W kwietniu możliwy przełom

Teoretycznie, jeśli Polka ciągle będzie liderką rankingu, cel zostanie osiągnięty już 22 kwietnia. Do tej pory w historii WTA tylko osiem zawodniczek zdobyło pułap 100 tygodni na szczycie kobiecego tenisa . Do tego grona zaliczają się: Steffi Graf, Martina Navratilova, Serena Williams, Chris Evert, Martina Hingis, Monica Seles, Ashleigh Barty i Justine Henin. Co prawda w zestawieniu najdłużej panujących liderek według łącznej liczby tygodni przed Świątek znajduje się jeszcze Lindsay Davenport, ale Amerykanka zatrzymała się na 98 tygodniach.

Iga Świątek po wygranym turnieju w Dosze. To zwycięstwo smakuje świetnie. WIDEO / AP / © 2024 Associated Press

Co się musi wydarzyć, by Świątek osiągnęła 100 tygodni już 22 kwietnia? Zagrożeniem tylko Sabalenka i Gauff

W tym momencie ww. tenisistki przebywają w Dubaju , na turnieju rangi WTA 1000. Jeśli ich kalendarz nie ulegnie zmianie względem ubiegłego roku, to do wspomnianego 22 kwietnia zagrają jeszcze w turniejach: WTA 1000 w Indian Wells, WTA 1000 w Miami i WTA 500 w Stuttgarcie. Sprawdźmy zatem, jak wyglądałaby punktacja w rankingu po odjęciu ubiegłorocznych wyników z tych turniejów.

W takim zestawieniu raszynianka ma 1310 pkt przewagi nad Białorusinką. Obie tenisistki mają podobną zdobycz do obrony do końca turnieju WTA 500 w Stuttgarcie. W tym czasie do zdobycia jest potencjalnie 3500 pkt, co oznacza, że teoretyczne szanse na wyprzedzenie naszej tenisistki ma również Amerykanka, która ma 2430 pkt straty. Gauff musiałaby jednak liczyć na bardzo słabe występy Polki i mocne punktowanie z własnej strony.