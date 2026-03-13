Kolejny cios w Świątek. Stało się po meczu. Najgorzej od ponad czterech lat

Niedawno zakończone starcie najlepszej polskiej tenisistki zdecydowanie mogło podobać się postronnym kibicom. Nie brakowało wyrównanej walki, ponieważ zwyciężczyni została wyłoniona dopiero po trzech setach. Fani z kraju nad Wisłą ostatecznie kładli się spać w kiepskich humorach. Iga Świątek nie zdołała wywiązać się z roli faworytki, przegrywając 2:6, 6:4, 4:6. To Ukrainka zagra więc w półfinale, a Polka na kolejne trofeum w Kalifornii musi poczekać jeszcze co najmniej kilkanaście miesięcy.

Od razu po ostatniej piłce do akcji ruszyli zaniepokojeni eksperci. "72 błędy. 42 niewymuszone, 30 wymuszonych. Bez rytmu, bez spokoju, bez wyrachowania. Jak to wytłumaczyć po dobrym spotkaniu z Muchovą? To nie jest logiczna gra..." - napisał choćby Maciej Zaręba z Canal+. "Bilans ostatnich dziewięciu trzysetowych meczów Igi Świątek: 3 wygrane, 6 porażek. To kolejna niepokojąca sprawa, bo ta najlepsza Iga to była tenisistka, którą bardzo trudno było złamać, która wygrywała sporo takich meczów na styku" - wtórował mu Maciej Łuczak z tej samej redakcji.

Iga Świątek spadnie na trzecie miejsce w rankingu WTA. To już pewne

Niespokojnie robi się także w rankingu WTA. A to za sprawą triumfu Jeleny Rybakiny nad Jessicą Pegulą w ćwierćfinale obecnie trwającej imprezy. Taki wynik w połączeniu z odpadnięciem Igi Świątek zaowocował awansem Kazaszki na drugie miejsce w rankingu live kosztem naszej rodaczki. Oficjalny komunikat WTA co prawda nadejdzie dopiero po finale, ale sytuacja podopiecznej Wima Fissette'a już się nie zmieni.

Poniżej drugiej lokaty Raszynianka plasowała się ostatnio ponad cztery lata temu. W notowaniu z 6 marca 2022 przy jej nazwisku widniała cyferka "4". Gorsza pozycja w rankingu to także niestety trudniejsza sytuacja w nadchodzących turniejach. Iga Świątek szybciej może trafić na Arynę Sabalenkę. Gdyby była wiceliderką zestawienia, to z Białorusinką konfrontowałaby się co najwyżej dopiero w finale.

Ranking live WTA po ćwierćfinałach Indian Wells:

live-tennis.eu materiał zewnętrzny

Iga Świątek AFP

Iga Świątek AFP

Iga Świątek AFP

Novak Djokovic - Jack Draper. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport