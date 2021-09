Rozstawiona z numerem "1" w turnieju w Ostrawie Świątek w pierwszym meczu pokonała Julię Putincewą 6:4, 6:4 i awansowała do ćwierćfinału tej imprezy. Jak się okazuje, już to zwycięstwo wystarczyło jej do tego by w rankingu WTA awansować na czwartą lokatę, najwyższą w swojej dotychczasowej karierze.



Polka w najnowszej edycji zestawienia przeskoczy Czeszkę Barborę Krejčíkovą oraz Elinę Switolinę z Ukrainy, która spadnie o dwa "oczka" na pozycję numer sześć. Numerem "1" nadal pozostanie Australijka Ashleigh Barty, a za nią uplasują się Aryna Sabalenka z Białorusi i kolejna Czeszka Karolina Plíšková.



Świątek może jeszcze poprawić swój dorobek, choć nie pozycję, bo w ćwierćfinale w Ostrawie spotka się z pogromczynią Magdy Linette Jeleną Rybakiną. Spotkanie Polki planowane jest na piątek, 24 września, na godzinę 12.



KK

Zdjęcie Iga Świątek /AFP

