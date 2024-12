Będąc szczerą wolałabym, żeby było napisane "niewinna". Ale przyznam, że to dla mnie po prostu już papierologia i biurokracja. Dla mnie najważniejsze było to, żebym mogła rozpocząć sezon nową kartą i móc skupić się po prostu na grze. Wiedziałam, odkąd dostałem informacje, że moje zawieszenie skończy się za ponad tydzień, więc w pewnym sensie zaakceptowałam taki stan rzeczy. A to, że dostałam taką karę, to są formalności. I coś, czym oni musieli podążać według swoich zasad

~ stwierdziła sama zawodniczka