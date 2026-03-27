Kolejne trzęsienie ziemi. Fissette może wrócić do pracy. W tle finał Wimbledonu

Łukasz Żurek

Od pożegnania Igi Świątek z Wimem Fissette'em minęły raptem cztery dni. Ale świat tenisa nie znosi próżni. Belg jeszcze nie zdążył przywyknąć do codzienności bez obowiązków zawodowych, a już stał się obiektem narastających spekulacji. Media przymierzają go roli opiekuna Amandy Anisimovej, która w piątkowe popołudnie ogłosiła zakończenie współpracy z trenerem Rickiem Vleeshouwersem.

article cover
Tenisowe szlaki Igi Świątek i Wima Fissette'a rozeszły się bezpowrotnie

"Dziękuję, Rick. Dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłeś. Za to, że traktowałeś mnie przede wszystkim jak człowieka, a nie sportowca. To znaczyło dla mnie wszystko i stworzyło wspaniałą współpracę" - napisała w mediach Amanda Anisimova, żegnając się z trenerem Rickiem Vleeshouwersem.

"Twoje poświęcenie, lojalność i pasja są niezaprzeczalne! Życzę Ci wyłącznie szczęścia i sukcesu w tym, co przyniesie Ci ten rozdział!" - dodała szósta rakieta świata.

Jak można było się spodziewać, zaraz potem ruszyła giełda nazwisk. Nie mogło na niej zabraknąć bezrobotnego od poniedziałku Wima Fissette'a.

Anisimova przed trzema dniami pożegnała się z Miami Open. W 1/8 finału przegrała z Belindą Bencic 2:6, 2:6. Czy już wtedy wiedziała, że podziękuje za współpracę dotychczasowemu trenerowi?

"We wtorek przed południem, wchodząc na korty, widzieliśmy z daleka, jak wychodzi z obiektu Wim Fissette z rodziną" - napisał na platformie X komentator Canal+ Sport, Żelisław Żyżyński.

Fissette pojawia się w spekulacjach niemal wszystkich mediów, które w piątek poinformowały o radykalnej decyzji Amerykanki. Belgijski szkoleniowiec wydaje się naturalnym kandydatem na jej nowego coacha.

"Obecnie nie ma informacji o tym, kogo Anisimova zatrudni na miejsce Vleeshouwersa. Warto zauważyć, że Iga Świątek niedawno zwolniła Wima Fissette'a. Gdyby Anisimova mogła zatrudnić Fissette'a, byłby to potencjalnie obiecujący duet. Belg trenował do tej pory Naomi Osakę, Qinwen Zheng, Kim Clijsters i Simonę Halep, a także inne znakomite zawodniczki" - pisze "Sports Illustrated".

Wydaje się, że - w hipotetycznym wariancie z angażem Fissette'a - amerykańska tenisistka może stworzyć sobie możliwość częściowego stłumienia traumy, jaką zapewne wciąż stanowi dla niej przebieg finału ostatniego Wimbledonu. Pierwszy w karierze mecz o wielkoszlemowy tytuł okazał się dla niej koszmarem. Przegrała wówczas z prowadzoną przez Belga Igą Świątek 0:6, 0:6.

Zawodniczka tenisa w fioletowej sukience sportowej skupiona w trakcie meczu na korcie tenisowym, z rakietą w dłoniach i gotowością do odbioru piłki
Amanda AnisimovaMinas PanagiotakisAFP
Tenisistka w fioletowej czapce podczas intensywnego uderzenia piłki rakietą, z wyraźną koncentracją na twarzy i dynamicznym ruchem ramienia na tle ciemnego boiska z fioletowym światłem.
Iga ŚwiątekIMAGO/NOUSHADEast News
Sabalenka z awansem do półfinału turnieju w Miami. WIDEOAssociated Press© 2026 Associated Press

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja