Kolejne trzęsienie ziemi. Fissette może wrócić do pracy. W tle finał Wimbledonu

"Dziękuję, Rick. Dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłeś. Za to, że traktowałeś mnie przede wszystkim jak człowieka, a nie sportowca. To znaczyło dla mnie wszystko i stworzyło wspaniałą współpracę" - napisała w mediach Amanda Anisimova, żegnając się z trenerem Rickiem Vleeshouwersem.

"Twoje poświęcenie, lojalność i pasja są niezaprzeczalne! Życzę Ci wyłącznie szczęścia i sukcesu w tym, co przyniesie Ci ten rozdział!" - dodała szósta rakieta świata.

Jak można było się spodziewać, zaraz potem ruszyła giełda nazwisk. Nie mogło na niej zabraknąć bezrobotnego od poniedziałku Wima Fissette'a.

Wim Fissette łączony z Amandą Anisimovą. Amerykanka pamięta ubiegłoroczny finał Wimbledonu

Anisimova przed trzema dniami pożegnała się z Miami Open. W 1/8 finału przegrała z Belindą Bencic 2:6, 2:6. Czy już wtedy wiedziała, że podziękuje za współpracę dotychczasowemu trenerowi?

"We wtorek przed południem, wchodząc na korty, widzieliśmy z daleka, jak wychodzi z obiektu Wim Fissette z rodziną" - napisał na platformie X komentator Canal+ Sport, Żelisław Żyżyński.

Fissette pojawia się w spekulacjach niemal wszystkich mediów, które w piątek poinformowały o radykalnej decyzji Amerykanki. Belgijski szkoleniowiec wydaje się naturalnym kandydatem na jej nowego coacha.

"Obecnie nie ma informacji o tym, kogo Anisimova zatrudni na miejsce Vleeshouwersa. Warto zauważyć, że Iga Świątek niedawno zwolniła Wima Fissette'a. Gdyby Anisimova mogła zatrudnić Fissette'a, byłby to potencjalnie obiecujący duet. Belg trenował do tej pory Naomi Osakę, Qinwen Zheng, Kim Clijsters i Simonę Halep, a także inne znakomite zawodniczki" - pisze "Sports Illustrated".

Wydaje się, że - w hipotetycznym wariancie z angażem Fissette'a - amerykańska tenisistka może stworzyć sobie możliwość częściowego stłumienia traumy, jaką zapewne wciąż stanowi dla niej przebieg finału ostatniego Wimbledonu. Pierwszy w karierze mecz o wielkoszlemowy tytuł okazał się dla niej koszmarem. Przegrała wówczas z prowadzoną przez Belga Igą Świątek 0:6, 0:6.

Rozwiń

Wim Fissette

Amanda Anisimova

Iga Świątek

