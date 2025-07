Kolejne reakcje polskich gwiazd na sukces Igi Świątek. "Królowa trawy"

Iga Świątek spełniła marzenie, o którym jeszcze kilka miesięcy temu nie miała nawet odwagi marzyć. Sięgnęła bowiem po trofeum wielkoszlemowe na kortach trawiastych. W finale Wimbledonu polska zawodniczka pokonała Amandę Anisimovą 6:0, 6:0. Dokonała tego... w zaledwie 57 minut. Swoim sukcesem była liderka światowego tenisa rozgrzała serca kibiców z całej Polski - w tym również celebrytów, dziennikarzy oraz innych sportowców.

Polska tonie w zachwytach nad Igą Świątek. "Po prostu fenomen!"

"To jest naprawdę wielkie osiągnięcie. Gratuluję! (..) Jestem dumna z Igi i z tego, co udało jej się osiągnąć. To jest naprawdę niebywałe. Ogromny szacun, naprawdę podziwiam. To jest po prostu fenomen!" - przekazała w rozmowie z portalem "Jastrząb Post" piosenkarka Roksana Węgiel.

Od komentarza nie powstrzymał się także Tomasz Lis, który po triumfie polskiej tenisistki zwrócił się do jej kibiców. "To wspaniałe zwycięstwo Igi to też nagroda dla jej prawdziwych kibiców, którzy nie meblowali jej sztabu, ignorowali medialne i internetowe bzdety, że to koniec Igi, którzy czasem z nią płakali i się smucili ale zawsze wspierali wiedząc, że nadejdzie dzień tryumfu. Choć nawet oni nie myśleli pewnie kilka miesięcy temu, że to będzie dziś, i że będzie to tak wspaniały tryumf" - oznajmił.

"Na pamiątkę: Mistrzyni Wimbledonu. Z sześcioma zwycięstwami w Wielkich Szlemach. Co z tego sukcesu Igi "wezmę" dla siebie? To, co pokazała swoją postawą: nie poddawaj się, skup się na celu, rób swoje, spełniaj marzenia" - napisała na swoim profilu na Instagramie dziennikarka Anita Werner.

Wczorajszy niezwykle udany dzień dla polskiego sportu skomentował również Zbigniew Boniek. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej złożył gratulacje Idze Świątek, która została mistrzynią Wimbledonu, a także polskim piłkarkom, które w ostatnim meczu na Euro 2025 pokonały Dunki 3:2. "Trochę różne, ale piękne historie napisały wczoraj nasze polskie dziewczyny. Brawa dla Igi i dziewczyn. 12.07.25 historyczna data" - podsumował na platfomie X.

Wiele pozytywnych wiadomości pojawiło się także pod wpisem Igi Świątek w mediach społecznościowych, która pochwaliła się fotką ze swoim sztabem szkoleniowym i mistrzowskim trofeum. "Królowa trawy. Gratulacje" - przekazała dziennikarka Magda Mołek. "Historia napisana na naszych oczach! Wielkie brawa i gratulacje" - podsumowała Magda Linette. "Gratulacje Iga!!! Duma! Radość! Podziw! Cóż to za wspaniałą historię napisałaś dla polskiego tenisa" - oceniła krótko dziennikarka Marzena Rogalska. "Gratulacje! Jesteś niesamowita! Dziękujemy za te wszystkie emocje!" - napisała aktorka Katarzyna Cichopek. "Gratulacje!!!" - przekazał Kamil Stoch.

Iga Świątek Kirill Kudryavtsev AFP

Iga Świątek, Wimbledon 2025 Henry Nicholls AFP

Iga Świątek i Amanda Anisimova Kirill Kudryavtsev AFP